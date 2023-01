Concerto Napoletano, Mario Maglione alla Casa del Mandolino Napoletano sabato 21.

LA CASA DEL MANDOLINO NAPOLETANO piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18,30 Presenta

MARIO MAGLIONE Accompagnato al pianoforte dal M° Franco Farina IN “CONCERTO NAPOLETANO”

Nell’ambito della “Rassegna Musico Teatrale 2022/23” a cura della casa del Mandolino Napoletano, un concerto coinvolgente con un prestigioso esponente del panorama della Canzone Classica Napoletana.

La Casa del Mandolino Napoletano ha infatti il piacere di ospitare Mario Maglione che sarà il protagonista dello spettacolo musicale: “Concerto Napoletano”, accompagnato al pianoforte dal M° Franco Farina

Un live intimo e suggestivo, con le più belle melodie della canzone classica della nostra terra.

Nicolardi, Totò, Murolo, Bovio, Tagliaferri, saranno i compagni di viaggio di Maglione e attraverso i loro brani storici, eterni, riattraverseremo i sentimenti che, mai dimenticati, ancora fanno vibrare le nostre anime.

Un evento da non perdere, durante il quale, come sempre accade alla Casa del Mandolino Napoletano, non mancheranno le sorprese.

Vi aspettiamo.

MARIO MAGLIONE in CONCERTO NAPOLETANO M° Franco Farina al pianoforte Sabato 21 gennaio ore 18,30 La Casa del Mandolino Napoletano Piazza Museo Filangieri,247

È obbligatoria la prenotazione.

Telefono: 3403334674

3403782113

contributo per il concerto € 12

Si consiglia di interfacciarsi con gli organizzatori per prenotazioni e informazioni.

Direzione artistica: Adolfo Tronco

Pubbliche relazioni: Liliana Mastropaolo