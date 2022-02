Conto alla rovescia per il weekend di Carnevale a Castellammare.

Al via il Carnevale a Castellammare di Stabia. Arrivano i personaggi Disney e i protagonisti dei Cartoon più popolari per una festa adatta a tutti i bambini. Topolino, Minnie, Super Mario e i Dinosauri sbarcano a Castellammare per un Carnevale all’insegna dell’allegria e del divertimento. La Villa Comunale nei giorni sabato 26 e domenica 27 Febbraio e Martedì 1 marzo, si trasformerà in un parco divertimenti, saranno allestiti tre villaggi tematici per tutti i gusti: Super Mario per gli amanti dei videogame, Jurassic Park per piccoli esploratori e avventurieri e Mickey Mouse per i più piccini.

Carnevale, festa tra le più amate dai bambini, è l’occasione per guardare avanti, per ritrovare la gioia di stare insieme e regalare ai piccoli e alle loro famiglie, tre giornate di Festa. La pandemia ha messo a dura prova i bambini, vittime spesso invisibili, tra i più colpiti in questo duro periodo.

Dovere dell’amministrazione comunale è di essere al fianco delle famiglie, supportarle, creare nella città spazi di socialità in sicurezza, all’aperto, dove i bambini possano, dopo un lungo periodo di restrizioni e distanziamento sociale, ritrovare la gioia del gioco, della condivisione e dello stare insieme all’aria aperta.

Per questo, in sinergia con Azzurra spettacoli, leader in Campania nel settore dell’intrattenimento, il Comune ha deciso di portare a Castellammare il “Villaggio Kids”: per offrire ai bambini e alle loro famiglie tre giorni di divertimento all’aria aperta e interamente gratuiti.

La location è la Villa Comunale che ospiterà tre Villaggi gonfiabili: il Villaggio di Super Mario dove ad accogliere i bimbi saranno gonfiabili giganti di 6 metri dei protagonisti del videogame più popolare al mondo: Super Mario, Luigi e Fungo. T Rex, Triceratopo, Brontosauro e Stegosauro animeranno il villaggio di Jurassik Park. I simpaticissimi Minnie, Pluto e Topolino, saranno i protagonisti del Villaggio di Mickey Mouse. Inoltre in ogni villaggio sarà attrezzato con gonfiabili ‘scivolo’ e ‘salta salta’, area dj, giochi baby dance, e area distribuzione di pop corn e zucchero filato. Ogni Villaggio sarà animato da professionisti e il pomeriggio si concluderà con un grande show finale.

I Villaggi saranno gestiti nel rispetto delle norme anticovid.

Appuntamento dunque alla Villa Comunale di Castellammare di Stabia, sabato 26, domenica 27 Febbraio e martedì 1 Marzo, ore 15.30-18.30