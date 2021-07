Convivio Armonico, ultimi 2 appuntamenti a San Francesco di Paola sabato 10 e domenica 11.

Ultimi due appuntamenti per la sezione estiva della rassegna Convivio Armonico il 10 e 11 luglio presso la Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco da Paola in Piazza del Plebiscito.

Il 10 luglio alle ore 19.15 per il progetto “Vocalita’ Barocca Tra Sacro e Profano” L’ Ensemble Le Armoniche Stravaganze formato da Lucia Conte soprano e Francesco Scarcella al clavicembalo propone Ah Mio Cor (eroine, lamenti, follie e furori) un recital con le arie più conosciute dedicate alla figura femminile da Monteverdi e Purcell, ad Haendel e Vivaldi. Ma anche brani strumentali come La Follia di Alessandro Scarlatti e la Chaconne di Haendel

L’ 11 luglio alle ore 19.30 chiusura con L’Ensemble Le Musiche Da Camera con i solisti Francesco Divito Soprano, Rosa Montano Mezzo e Renata Cataldi, flauto Traversiere, Egidio Mastrominico violino barocco di concerto, Giuseppe Grieco violino barocco, Leonardo Massa violoncello barocco, Debora Capitano, clavicembalo, che per il progetto “Napoli Barocca – Maestri Del ‘700 Napoletano” presentano per la prima volta a Napoli “In Amor…Furie E Tempeste” un programma di grande fascino, godibile e ricercato al contempo, dedicato al repertorio virtuosistico vocale degli evirati cantori da Farinelli a Nicolino e Gizziello. Tanta scuola napoletana, con arie di Vinci, Porpora e Broschi e sonate e concerti di Giordano, Caputi e Mascitti per chiudere questa prima parte dei #summerconcert di Convivio Armonico 2021 XX Edizione nei luoghi Sacri.