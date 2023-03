Corto Flegreo, al via la terza edizione del Premio Cinematografico per cortometraggi ambientati nei Campi Flegrei.

Al via la terza edizione del Premio Cinematografico Corto Flegreo, col patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana.

Il Premio “Corto Flegreo” nasce con l’intento di stimolare un maggiore interesse culturale e turistico verso il territorio flegreo.

Il Premio Cinematografico Corto Flegreo è un concorso, aperto agli amanti del cinema, ai giovani, ai videomaker professionisti e non. I partecipanti sono invitati a produrre un cortometraggio (della durata massima di 15 minuti) dal soggetto libero, che abbia come ambientazione il territorio dei Campi Flegrei e i suoi siti archeologici. Numerosi sono i premi in palio assegnati ai vincitori.

Quest’anno l’ideatrice, l’avvocato Maria Grazia Siciliano, presidente di Liberass aps organizzatrice e coordinatrice del Festival, annuncia due novità: la prima è relativa al concorso “I Cortissimi”, con i video partecipanti realizzati anche tramite smartphone, della durata di 3 minuti e che devono avere due opzioni come tema, il Mistero e il Terremoto. La seconda riguarda l’invito rivolto ai concorrenti fuori regione, che saranno ospitati (in formula B&B) per girare le scene del loro cortometraggio, grazie al protocollo di intesa con Campi Flegrei Active.

Nel programma ci saranno due eventi pubblici: la serata per la proiezione dei cortometraggi finalisti e quella di premiazione. A settembre saranno pubblicate e rese note date e location, nonché saranno annunciati gli artisti e i personaggi presenti insieme col nome del vincitore. La giuria, con la direzione dello storico del Cinema, Giuseppe Borrone, vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Francesco Paolantoni, Adele Pandolfi e Carlo Luglio.