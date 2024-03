Dal Rotary Club Capua Antica Nova uova di Pasqua per i bambini del Centro Fernandes

Dopo il successo della recente “Calza Solidale” per la Befana, il Club Rotary Capua Antica e Nova è lieto di annunciare un’altra iniziativa di solidarietà volta a portare gioia e conforto ai bambini del Centro Fernandes in occasione della Pasqua: i membri del club si mobilitano nuovamente per distribuire uova di cioccolato ai bambini della struttura.

L’appuntamento è stato programmato per domani, martedì 26 marzo alle ore 16:30 , presso il Centro Fernandes di Via Domiziana a Castel Volturno (CE), si tratta di un gesto di generosità e impegno sociale volto a testimoniare la vicinanza e portare un momento di felicità ai più piccoli, con la speranza di donare un sorriso a chi si trova in condizioni svantaggiate.

«Il Rotary, durante l’evento “Calza Solidale” aveva promesso di non dimenticare le famiglie del Centro Fernandes – dichiara Fabio Anatriello Rc Capua Antica e Nova –, e la promessa è stata mantenuta. Ma questo è solo l’inizio, le esigenze e le necessità della struttura sono notevoli e il Rotary Capua Antica e Nova si impegnerà prospetticamente con specifici progetti per adempiere ai bisogni di questa comunità. La nostra Associazione ringrazia il Presidente Antonio Casale e tutti i volontari della struttura per l’ospitalità e per le forti emozioni che ci regalano in questi momenti di condivisione».

Questa iniziativa non solo mira a portare un momento di dolcezza e allegria, ma anche a rafforzare il legame di solidarietà e sostegno reciproco all’interno della comunità.