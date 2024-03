Signori si nasce, concluso lo spettacolo di beneficenza in favore di Ail

Si è concluso stasera la terza ed ultima serata dello spettacolo di beneficenza a favore dell’AIL di Napoli Sezione Bruno Rotoli

Da venerdi a domenica la Compagnia Teatrale dilettantistica “Signori si Nasce”, presieduta da Ginevra Di Criscio, ha portato in scena la commedia “Così è la vita”, con la regia di Giorgio ed Enzo Esposito (fondatore della compagnia).

Sono stati venduti più di 800 biglietti, raggiungendo il sold out in tutte le serate, e grazie agli stand allestiti dall’AIL di Napoli nei pressi del teatro è stato possibile raccogliere fondi aggiuntivi attraverso la vendita delle consuete Uova di Pasqua dell’AIL

Lo spettacolo si è tenuto presso il Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta, nell’area del dopo lavoro ferroviario della stazione Campi Flegrei dove, in un’atmosfera di altri tempi, per il quarto anno consecutivo le due associazioni hanno unito le forze per sostenere la lotta contro le malattie del sangue e regalare al pubblico un paio di ore di puro divertimento

L’Associazione “Signori si Nasce” è composta da persone impegnate nella loro vita professionale e lavorativa che, una volta all’anno, si trasformano con passione ed impegno in attori per sostenere opere di beneficenza.

Tutti gli attori della compagnia sono stati molto apprezzati dal pubblico incredulo del fatto che si trattasse di un’associazione teatrale dilettantistica: bravi, coinvolgenti, divertenti…dei veri attori professionisti.

Valeria Rotoli, presidente dell’AIL di Napoli Sezione Bruno Rotoli, durante i saluti iniziali, ricorda l’adorato padre cui è intitolata la sezione, il Prof. Bruno Rotoli, caposcuola dell’Ematologia in Campania, e ricorda quali sono gli obiettivi principali dell’AIL: sostenere la ricerca scientifica e soprattutto migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei rispettivi familiari. Ed è per raggiungere questi obiettivi che è importante raccogliere fondi e grazie ad iniziative come queste sarà sempre più possibile lottare contro queste malattie per raggiungere la guarigione.