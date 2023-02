Dedalus Cooperativa Sociale propone due giorni di riflessione e dibattito su cittadinanza e sfruttamento lavorativo minorile giovedì 16 e venerdì 17.

Il 16 febbraio alle ore 17, presentazione del libro ‘La cittadinanza in Italia. Una mappa’ a cura di Giovanni Moro, Cristiana R. Alfonsi, Emma Amiconi, Matilde Crisi, Federico Rossetti, Marianna Fresu, Marco Morelli, Monica Ruffa, Roberta Salzano, Stefano Taurelli.

Un dibattito che coinvolge quattro diversi punti di vista per provare a costituire una mappatura simbolica: Pasquale Calemme – Fondazione S. Gennaro, Osvaldo Cammarota – Circolo ILVA Bagnoli, Ismahan Hassen – Dedalus cooperativa sociale e Raffaella Palladino – Cooperativa sociale E.V.A. in dialogo con Giovanni Moro e Emma Amiconi, co-autori del libro. Quattro sguardi differenti per un confronto sul senso, la prospettiva, il ruolo del civismo attivo e della cittadinanza. Nella complessità del presente e nella profonda cesura tra politica e società.

Nei regimi democratici di oggi i cittadini sono sotto i riflettori. Visti come pericolo o come risorsa sono, in ogni caso, un elemento determinante. Tuttavia, essi non esistono senza la cittadinanza, essenziale dispositivo di inclusione, coesione e sviluppo delle società. Conoscerla è allora indispensabile per comprendere la realtà senza cadere in semplificazioni e in giudizi che precedono i fatti.

Il 17 febbraio 2023 dalle ore 10.30 si terrà il seminario Povertà e minori tra emergenza economica, sanitaria ed educativa. Un focus sul lavoro minorile organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ in occasione della presentazione della rivista ‘Sicurezza e scienze sociali’. Un approfondimento sullo sfruttamento e il complesso rapporto dei territori della marginalità con il lavoro nero, irregolare, sommerso e le dinamiche che rischiano, in età adulta, di strutturarsi come ordinarie del campo lavorativo.

La rivista si pone l’obiettivo di essere un luogo di analisi, riflessione e proposta rispetto ai temi della sicurezza nelle sue diverse declinazioni, per promuovere una cultura che porti all’inclusione e alla corresponsabilizzazione sociale e che abbia tra i suoi principi fondamentali la democrazia e la partecipazione. Si avvale dei contributi di studiosi e studiose, ricercatori e ricercatrici e di persone che operano in ambito criminologico, del diritto, dell’economia, delle politiche sociali, della psicologia sociale e dell’antropologia culturale.

Sono previsti interventi di:

Sabina Curti – Università degli Studi di Perugia, Elena de Filippo – Dedalus cooperativa sociale, Salvatore Fedele – CNCA, Anna Grimaldi – Inapp, Andrea Morniroli – Dedalus cooperativa sociale, Barbara Pierro – Chi Rom e chi no, Ciro Pizzo – Università Suor Orsola Benincasa, Marco Rossi Doria – Impresa Sociale con I bambini, Giuseppe Scialla – Garante per l’Infanzia Campania, Maura Striano – Assessora all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli.