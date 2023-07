Fermenti, evento conclusivo a Torre Annunziata

Il progetto “Fermenti” promosso dall’associazione salesiana Piccoli Passi Grandi Sogni Aps e finanziato dalla Regione Campania, con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha preso avvio nel mese di aprile sul territorio di Torre Annunziata in collaborazione con alcuni istituti scolastici locali.

La proposta progettuale si è basata su un ambiente di apprendimento motivante, flessibile e coinvolgente attraverso l’utilizzo della metodologia laboratoriale, sperimentando strategie innovative; accrescendo le competenze sociali dei giovani necessarie per elaborare il proprio progetto di vita e per facilitare la relazione con la società, il mondo della scuola e del lavoro e le istituzioni locali.



Ha avuto una durata di 15 mesi nei quali, adolescenti e giovani (13-18 anni) hanno partecipato a percorsi formativi occupazionali orientati alla sperimentazione di competenze professionali nel settore della ristorazione: laboratorio di pizzaiolo e maestro del Caffè e laboratori motivazionali gestiti da 1 educatore in orario curriculare presso l’Istituto scolastico G. Leopardi (scuola partner)..

Oltre i laboratori motivazionali è utilizzato uno strumento innovativo già validato in altri contesti nazionali ed europei (Soprattutto In Belgio e Francia. Cfr Associazione Seuil):

Fermenti in cammino. I cammini sono una significativa esperienza educativa con forte impatto trasformativo. I ragazzi tra quelli più propensi al cambiamento sono stati coinvolti in 3 weekend durante il corso dell’anno e una settimana durante l’estate lungo i percorsi naturalistici di cui la Campania è ricca.

Mercoledì 19 luglio alle ore 11.30 presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata ci sarà l’evento conclusivo del progetto con la partecipazione di

Lucia Fortini – Assessore Regione Campania Scuola, Politiche sociali e Politiche Giovanili

Al termine dell’evento degustazione di pizze preparate dai ragazzi nel laboratorio di pizzeria.

