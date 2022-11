Festival dei Caffè Letterari d’Italia e d’Europa al Gambrinus.

Approda al Gran Caffè GAMBRINUS di Napoli in Via Chiaia, l’11 Novembre 2022 il Festival dei Caffè Letterari D’Italia e D’Europa UNITI PER LA PACE con il tema “Tra L’Essere e L’Apparire – Il Tempo e La Bellezza”.

Artefice della Manifestazione è il professor ANTONIO LERA, Medico Psicoterapeuta e Scrittore, già candidato al Nobel per la Letteratura per gli anni 2020 e 2021, nonché Presidente della associazione AGAPE Caffè Letterari D’Italia e D’Europa, che sicuramente può dichiararsi soddisfatto per essere riuscito a realizzare questo importante evento dopo essere stati di recente a Procida, nell’anno in cui è Capitale Europea della Cultura.

Soddisfazione che appare assai motivata pur senza necessariamente dover menzionare tutte le tappe nel corso dell’anno e quelle degli anni passati, considerando soltanto le tappe più recenti dei Caffè Letterari D’Italia e D’Europa ai: CAFFÈ FLORIAN di San Benedetto Del Tronto, CAFFÈ MELETTI di Ascoli Piceno, CAFFÈ DANTE di Verona, CAFFÈ PEDROCCHI di Padova, CAFFÈ DEGLI SPECCHI di Trieste.

Attraverso il Festival dei caffè letterari d’Italia e d’Europa UNITI PER LA PACE, dove autori, artisti ed esperti del mondo della cultura e del sociale si confrontano, arriva il take message AMORE DEL BENE COMUNE NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’ che Lera e tutti i partecipanti ai vari appuntamenti cercano di trasmettere attraverso anche le location cosi preziose e prestigiose cercando di instillare sentimenti e ricerca di pace.

Insomma un programma assai ricco e prestigioso, in cui Lera, protagonista principale della rassegna, attraverso la Poesia confeziona ricette di benessere psicofisico, di tolleranza ed integrazione, di difesa dei diritti delle comunità LGBT e più in generale di gentilezza e di pace, considerato il periodo (Pandemia Covid ed eserciti di Guerra in ogni dove nel mondo, fin su le porte dell’Europa) che non sta lesinando preoccupazione e dolore. Poesia dunque per alleviare il malessere suscitato da tali periodi critici che stanno caratterizzano la vita delle persone, quali conflitti, guerre, pandemie e separazioni, nelle varie fasi esistenziali individuali e collettive.

Lera, suggerisce una globalità d’intenti e di pace nel pianeta, una sorta di Pronto Soccorso poetico, dove versi, opere pittoriche, etc., divengano bastioni contro la perdita del piacere dell’essere e il dilagare della retrocultura dell’Apparire.

Al Gran Caffè GAMBRINUS di NAPOLI, accanto ad ANTONIO LERA vi saranno alcuni dei protagonisti più importanti del panorama artistico letterario italiano tra cui: CARMINE LEO (Scrittore), FILIPPO OLIVIERI (Scrittore), ELIANA STENDARDO (Scrittrice), GUGLIELMO ANGELOZZI (Scrittore), MARGHERITA BONFILIO (Scrittrice), DOMENICO CORNACCHIA (Scrittore), RENATO ROMANO (Giornalista e Scrittore), ANTONIO PAPPALARDO (Cultore letterario), MARTA KREVSUN (Giornalista Pubblicista e Scrittrice), PAOLO CARRETTA (Autore di Romanzi Storici), RAFFAELLA AGOSTO (Scrittrice), ANGELA ROSAURO (Scrittrice), MARIA CRISTINA CARBONE (Pittrice), CARLA ABENANTE (Scrittrice), ANTONIA VIVONE (Scrittrice), FELICE MEO (Scultore), ADELE BARILE (Scrittrice), ROBERTO DI SALVO (Scrittore), GIANFRANCO AMBROSIN (Manager Caffè Pedrocchi 2016-2019).

Insomma un parterre di tutto rilievo per una delle manifestazioni più importanti dei Caffè Letterari D’Italia e D’Europa che prosegue poi il 12 Novembre 2022 in Piazza della Signoria al Gran Caffè RIVOIRE di Firenze, il tour autunnale dei Caffè Letterari D’Italia e D’Europa, la Manifestazione curata da ANTONIO LERA, Medico Psicoterapeuta e Scrittore, Presidente della associazione AGAPE Caffè Letterari D’Italia e D’Europa, già candidato al Nobel per la Letteratura per gli anni 2020 e 2021, vedrà autori, artisti ed esperti del mondo della cultura e del sociale confrontarsi tra cui: EMILIANO VIZZI (Illustratore), GRAZIA ROMBOLINI (Scrittrice), VALENTINA BANDIERA (Poetessa), GUGLIELMO ANGELOZZI (Scrittore), LEONARDO PAOLO LOVARI (Saggista), BARBARA FERRETTI (Scrittrice), ANTONIETTA TOSO (Scrittrice), DARIA CAPANNA (Scrittrice), PAOLO RUGGERI (Scrittore), MARIDA DE VIDA (Scrittrice) e ANGELA PATRONO (Poetessa, Giornalista).

Infine Penultima tappa del tour autunnale del Festival dei Caffè Letterari D’Italia e D’Europa, a Bologna al DANDY CAFFE’ LETTERARIO in Via Grada 4e, della Manifestazione con la partecipazione di:

ANNITA VESTO (Scrittrice), PAOLA MATTIOLI (Scrittrice), BARBARA FERRETTI (Scrittrice), FRANCESCO TALARICO (Scrittore), MARIA ELENA DE LUNA (Docente di storia Greca Università di Bologna, Scrittrice), CARLOTTA TOSCHI (Presidente Rotary EClub 2072, Esperto SRDS CONI Emilia-Romagna ), LINA SCARPATI MANOTAS (Giornalista e Scrittrice), NICOLA BERGAMASCHI (Editore), VALERIA CAVALIERE (Scrittrice), CHIARA POZZATI (Scrittrice), PAOLO RUGGERI (Scrittore), MARTINA CAMPI (Scrittrice).