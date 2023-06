Festival della sicurezza stradale domenica 18 in Piazza Plebiscito

“Una giornata per diffondere la cultura della sicurezza stradale e dello sport, un momento fondamentale ed estremamente attuale di confronto rivolto soprattutto ai più giovani, con la partecipazione degli assessori alla Legalità Antonio De Iesu, alle Politiche giovanili e Lavoro Chiara Marciani, al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato e allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, che saranno in piazza alle 12.30 per i saluti istituzionali”.

Così il consigliere comunale Rosario Palumbo, tra i promotori dell’iniziativa, ha annunciato il “Festival internazionale della Sicurezza Stradale Brother on Wheels”, che si terrà domenica 18 giugno, a partire dalle 9, in Piazza del Plebiscito. Nell’arco dell’intera giornata, dalle 9 alle 20.00, si alterneranno attività formative e informative per la cultura della sicurezza stradale e la cultura dello sport, passeggiate panoramiche in moto, punti informativi con psicologi, corsi sulle corrette tecniche di guida e sul primo soccorso, laboratori creativi per bambini, percorsi in bicicletta e reading teatrali.