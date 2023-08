Festival Internazionale Rotta di Enea 3^ edizione “Il cratere di Enea: Napoli e/é il Mediterraneo”

Nastro di partenza il prossimo 31 agosto per la terza edizione di FIRE, il Festival Internazionale Rotta di Enea, nato per promuovere l’omonimo Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Dedicato quest’anno a “Il cratere di Enea: Napoli e/é il Mediterraneo”, si svolgerà tra Sorrento e i Campi Flegrei, organizzato dall’Associazione Rotta di Enea, dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, nell’ambito della rassegna “Antro”, con la collaborazione del Comune di Sorrento e di Slow Food Italia. Seguendo una formula ormai collaudata comprende, come nelle passate edizioni, incontri con esperti, spettacoli teatrali, concerti al Castello Aragonese, reading poetici, aperitivi al tramonto.Ci sarà anche la Nave di Enea che partirà da Sorrento il 31 agosto per raggiungere il Golfo di Pozzuoli

ll Festival vuole celebrare la Rotta di Enea, il mitico viaggio dell’eroe troiano, da Troia all’Italia, cantato da Virgilio, che è entrato nel 2021 nel “gotha” degli itinerari certificati dal Consiglio d’ Europa, diventando così il 45° itinerario culturale europeo. Proprio la Campania, Cuma e i Campi Flegrei sono, infatti, tappe significative del viaggio dell’ Eroe troiano.