Festival Studentesco Cinema del Sociale, evento conclusivo sabato 13 al Modernissimo.

Si concluderà con un grande evento sabato 13 maggio, nella sala cinematografica Modernissimo (in Via Cisterna dell’Olio, 59), a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 13.00, la I edizione del “Festival Studentesco Cinema del Sociale”, organizzato dall’associazione Premio Fausto Rossano, e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MIM. Il progetto ha come testimonial l’attrice Agnese Nano, che sarà presente in sala, e sono molte le scuole coinvolte, appartenenti a quartieri difficili del territorio campano e non solo. In un percorso formativo durato per tutto l’anno scolastico 2022/2023, in cui non sono mancati laboratori cinematografici e workshop sulle nuove forme di giornalismo, regia e reportage, fino alle lezioni frontali e ai dibattiti, gli obiettivi sono stati quelli di alfabetizzare le studentesse e gli studenti al linguaggio cinematografico, di sensibilizzarli alle tematiche sociali con un uso più consapevole degli smartphone e dei social e di valorizzare le capacità di giovani che soffrono il pregiudizio per essere nati e vivere nelle periferie.

Nel corso dell’evento verranno proiettati e premiati i 6 cortometraggi realizzati dai ragazzi e interverranno i registi Luca Lanzano, responsabile dei laboratori cinematografici, Mario Leombruno, Jay Ruggiano e la influencer attrice Francesca Santaniello. L’associazione Premio Fausto Rossano sta sostenendo la produzione del nuovo corto di Ruggiano dal titolo “M’amo non m’amo” che tratta l’argomento dei DCA (disturbi condotta alimentare), in special modo del Binge Eating Disorder.

All’evento prenderà parte la delegazione spagnola del Foco, (www.festivalfoco.com), il festival / incontro cinematografico educativo che si svolge nella città cordovana di Fuente Obejuna, nel sud della Spagna dove decine di giovani si incontrano per mostrare le loro opere audiovisive, partecipare a workshop e vivere insieme per tre giorni.

Homepage – CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola (istruzione.it)

https://www.instagram.com/fscs_fest/?hl=it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091366089819

https://www.tiktok.com/@fscs_fest?_t=8b2y2KLPmFS&_r=1

Jay Ruggiano è un regista, attore e sceneggiatore italiano. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo in tenerissima età, iniziando gli studi drammaturgici sotto il Maestro Bellissimo. Dal 2013 al 2016 è attore nella compagnia stabile “Tabula Risa”, poi attore e co-regista nella compagnia stabile “E Frate Piccerilli”. Nel 2019 passa al mondo del cinema debuttando con “SCENARIO”, sua opera prima, che gli vale 6 Premi al Miglior Regista Esordiente ed oltre 30 Premi totali, protagonista di un’intensa distribuzione festivaliera in alcuni dei circuiti più importanti del mondo. Dal 2020 il film viene distribuito dal colosso dello streaming Prime Video in 171 Paesi, totalizzando record di giacenza in piattaforma di 18 mesi e record di monte ore visione pari a 69.651 ore. Nel 2020, durante la pandemia da Covid-19, scrive, dirige e gira il super-short “Quentin Quarantena”, notato e distribuito dal noto giornalista Carmelo Abate, e subito dopo dal prestigioso Dumbo Film Festival di New York che lo inserisce nelle “Quarantine Chronicles”, dando il via alla sezione dei cortometraggi nei festival dedicati al tema Covid, il cui corto è considerato il primo al mondo.

Francesca Santaniello è attrice e content creator con quasi mezzo milione di follower. Ha iniziato a 15 anni in teatro recitando in compagnie amatoriali facendo musical e commedie, ha poi studiato recitazione cinematografica in alcune scuole di Napoli come la Ribalta, la Pigrecoemme e la Napoli Film Academy. Durante la pandemia ha iniziato a parlare di recitazione sui suoi canali social riscuotendo parecchio successo che le ha permesso di prendere parte ad alcuni progetti sia teatrali che cinematografici

Ecco di seguito l’elenco degli istituti che sono stati coinvolti:

Scuola elementare Angiulli (Sanità) – 17° Circolo Didattico Statale “Andrea Angiulli”

Scuola media Toti Borsi Giurleo (Ponticelli) – Istituto Comprensivo “49° Toti Borsi Giurleo”

Scuola media Russolillo (Pianura) – Istituto Comprensivo Statale “Don Giustino Russolillo”

Scuola media Svevo Pirandello (Soccavo) – Scuola Secondaria Statale di I grado “Luigi Pirandello – Italo Svevo”

ITIS “Alessandro Volta” (c.so Garibaldi)

ISIS “Alfonso Casanova” (centro)

Sauro Errico Pascoli (Secondigliano)- Istituto Comprensivo “Sauro Errico Pascoli”

Scuola Primaria Re David (Bari)