Gordon R. McInally presidente internazionale del Rotary in visita a Roma e Napoli “Creiamo speranza nel mondo”

Il Presidente del Rotary International Gordon R. McInally sarà in Italia da domani, venerdì 15 settembre, a martedì 19 settembre, prima a Roma e poi a Napoli.

Nella capitale parteciperà all’Institute Rotariano sul tema “Change means evolution” in programma dal 15 al 17 settembre riservato ai Rotariani dei Club europei.

Nel presentare l’evento il Governatore del Distretto 2101 Campania, Ugo Oliviero, ha evidenziato “la grande importanza dell’Institute come momento di incontro e confronto fra la società civile, i suoi protagonisti ed i leaders dell’organizzazione per comprendere le esigenze delle nostre comunità e ridefinire aree di intervento ed obiettivi di service, attraverso testimonianze, dibattiti e networking”.

Il programma prevede l’apertura nel pomeriggio di domani venerdì 15 settembre. Dopo la cerimonia delle bandiere e i saluti di benvenuto, il Presidente Gordon McInally terrà un’allocuzione sul tema dell’anno: “Creiamo speranza nel mondo”. Successivamente si parlerà di “Change means evolution” con Marco Guzzi (Poeta e filosofo), Gianni Di Giovanni (CEO Eni China) e Paolo Taticchi (Vicedirettore alla UCL School of Management, Londra).

Sabato 16 settembre, dalle ore 9.00 alle 12.30, la sessione plenaria su “Il piano di Azione del Rotary Internazionale”. Seguiranno le sessioni parallele sulle tematiche del Piano d’azione.

Infine, domenica 17 settembre sessione conclusiva con il seguente programma: 09.00 – 12.30 Rome Rotary Institute 2023 – Sessione conclusiva: Introduzione e riepilogo delle giornate precedenti; Open forum con il Presidente del Rotary Internazionale; Rendiconto finanziario; Aggiornamenti sul programma End Polio Now; Highlights dei programmi regionali e di zona; Promozione dell’Institute 2024; Conclusioni.

Nel pomeriggio di domenica 17 settembre il Presidente Gordon R. McInally sarà nel Distretto 2101 del Rotary Campania per una serie di incontri istituzionali.

Alle ore 17:00, insieme alla consorte Heather Boyd McInally sarà al Teatro San Carlo per assistere all’opera di Giacomo Puccini, Madama Butterly.

Nella mattinata di lunedì,18 settembre 2023, accompagnato dal Governatore del Distretto 2101, Ugo Oliviero, incontrerà a Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per poi visitare nella Galleria Umberto la “Casa Ascione”, sede del Distretto 2101 – Campania.

Nel pomeriggio (inizio ore 18,00) al Continental Royal incontrerà tutti i Club e i loro soci del Distretto 2101 (74 Club Rotary, 49 Club Rotaract e 8 Club Interact), per esporre il suo programma ed i suoi obiettivi. Sarà un incontro all’insegna dei valori del cambiamento in atto e perseguito del coinvolgimento e dell’inclusione.

Nel corso dell’incontro il Governatore Ugo Oliviero illustrerà al Presidente McInally i principali progetti del Rotary e del Rotaract in corso (Ulisse, Una rete per TE, Diventare donna a Muyeye, sostenibilità ambientale, etc.), con uno spazio per la salute emotiva e comportamentale, uno dei capisaldi della progettualità dell’anno rotariano in corso che il Presidente Internazionale ha sintetizzato nel motto “Create hope in the world”- “Creiamo speranza nel mondo”, per ribadire l’attenzione del Rotary International nei confronti delle comunità in difficoltà per i conflitti armati, per il disagio sociale e mentale e per ripristinare condizioni di parità ed uguaglianza. Per raggiungere gli obiettivi è necessario creare “relazioni di aiuto” ripristinando condizioni di dignità, senza vergogna o paura. Un programma, quello del Rotary, che è in linea con l’Agenda 2020-2030 adottata dalle Nazioni Unite tendente, così come prefigurato da oltre un secolo dall’impegno del Rotary con le sue linee di azione, al miglioramento della società.

Considerata l’importanza dell’evento il Governatore Ugo Oliviero ha invitato ad essere presenti tutti i Club che hanno sede nel territorio della Regione Campania: “Per il nostro Distretto è un’occasione unica e importante per tutti i Club e i Soci, che avranno l’occasione di ascoltare dalla viva voce del Presidente Internazionale, i cambiamenti in atto, le strategie e i programmi per aumentare il nostro impatto per un’efficace azione di un Rotary delle comunità”.