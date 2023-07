I 104 disegni di Pulcinella di Mimmo Paladino, inaugurazione a Palazzo Reale giovedì 6

Giovedì 6 luglio si inaugura al Palazzo Reale di Napoli la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al 3 ottobre 2023.

Saranno esposti nella Galleria del Genovese i 104 disegni realizzati oltre trent’anni fa dall’artista campano, che si ispirò all’album Divertimenti per li regazzi (1797) di Giandomenico Tiepolo. Un omaggio di Paladino al capolavoro del Settecento veneziano composto da 104 carte dedicate in cui si illustrano le avventure, la morte e la risurrezione di Pulcinella.

Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, dedicato alla vittoria del terzo scudetto della squadra di calcio del Napoli, una vera sorpresa svelata in occasione dell’inaugurazione.

Saranno presenti l’artista Mimmo Paladino, il curatore Flavio Arensi e il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 14.00.

L’accesso alla mostra è compreso nel biglietto d’ingresso del Palazzo Reale di Napoli

Costo biglietti: intero 11 euro – ridotto (18-25) 3 euro – gratuito fino a 18 anni e possessori Artecard

(1 euro per ogni biglietto sarà devoluto per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dall’alluvione)

Orario: 9.00-20.00 (ultimo ingresso h.19.00 – chiusura mercoledì)

Biglietteria www.coopculture.it – Info www.palazzorealedinapoli.org

Facebook | @PalazzoRealeNapoli

Instagram |@PalazzoRealeNapoli_ufficiale

Twitter | @PalazzoRealeNap