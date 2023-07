I Materiali del Tempio, da venerdì 14 al Macellum di Pozzuoli a cura dell’Accademia di Belle Arti

Dal Venerdì 14 Luglio ore 17.00, fino al 31 Ottobre 2023, la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in collaborazione con Aporema o.n.l.u.s., presenta al Macellum di Pozzuoli la seconda edizione della mostra Kême, dal titolo “I Materiali del tempio”. Il Parco archeologico dei Campi Flegrei, è la perfetta interazione tra il linguaggio contemporaneo e quello archeologico e la massima espressione di confronto per 12 promettenti scultori, che analizzano i materiali del tempio, secondo logiche funzionali e di valore.

Le opere site-specific seguono tre orientamenti concettuali: quello storico, sociale e culturale. In quello storico, tra mito e analisi storiografica della materia e dell’essere, si contraddistingue il lavoro di Carlo Menale, Josef Esposito, Antonio Marano, Antonio Cavaiuolo, Gabriele Di Girolamo e Crescenzo Fiorentino. In quello sociale, l’aspetto antropologico e la rivendicazione socio-politica territoriale, si evidenzia nelle opere di Irene Macalli, Rita Passarelli e Francesca Moretti. Nel filone culturale, invece, il lavoro di Maria Giovanna Abbate, Alessandra Falcone, e Graziano Riccelli, analizzano l’evoluzione del rapporto tra uomo e materia, in relazione, con l’ambiente e lo spazio d’interazione reale o immaginato.

All’opening interventi di:

Fabio Pagano, Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei;

Rosita Marchese, Presidente Accademia di Belle Arti di Napoli;

Antonio Manzoni, Presidente Aporema onlus;

Rosaria Iazzetta, Coordinatrice Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli;

Nello Antonio Valentino, Docente di Formatura, tecnologia e tipologia dei nuovi materiali, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Studenti in mostra: Maria Giovanna Abbate, Antonio Cavaiuolo, Gabriele Di Girolamo, Josef Esposito, Alessandra Falcone, Crescenzo Fiorentino, Irene Macalli, Antonio Marano, Carlo Menale, Francesca Moretti, Rita Passarelli, Graziano Riccelli.

Evento ideato dall’Associazione Aporema Onlus e realizzato dalla Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Le visite al Tempio di Serapide per scoprire più da vicino le opere, saranno possibili su appuntamento, da prenotare presso il Parco archeologico del Campi Flegrei.

Info: info@aporema.it, +39.393.99952.76