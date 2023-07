Rosa Chemical, data di lunedì 24 spostata da Caserta ad Avellino

Il concerto di Caserta del “ROSA CHEMICAL SUMMER TOUR 2023”, previsto per lunedì 24 luglio, per motivi tecnico-logistici non dipendenti dalla volontà dell’artista e dell’organizzatore, si sposta ad Avellino nella stessa data, in occasione dell’anteprima dell’Avellino Summer Festival.

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per Caserta dal 18 luglio e fino al 18 agosto, rivolgendosi presso i punti vendita in cui sono stati acquistati i biglietti.

Per ulteriori informazioni: www.unestatedabelvedere.it



Il viaggio estivo di Rosa Chemical è cominciato il 2 giugno al Nameless Festival di Annone di Brianza (LC) ed è proseguito il 3 giugno allo Straborgo di Livorno, il 23 giugno all’Oltre Festival di Bologna e il 24 giugno al Parco della Musica di Padova. Rosa Chemical si è esibito poi il 27 giugno in occasione del Campi Beer Festival di Campi Bisenzio (FI), il 1 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 5 luglio al Men/Go Music Fest di Arezzo, il 7 luglio al Tanta Robba Festival di Cremona, l’8 luglio al Terrasound di Giulianova (TE) e il 9 luglio allo Square Music Festival di Piane di Montegiorgio (FM). Sarà nuovamente on stage il 14 luglio al Live in Genova Festival di Genova, il 15 luglio all’Estate Gualdese di Gualdo Tadino (PG), il 16 luglio al Pinewood Festival di L’Aquila, il 21 luglio al Sottosopra Fest di Gallipoli (LE), il 22 luglio al Rock In Roma di Roma, il 24 luglio al Summer Festival di Avellino, il 29 luglio al NXT Station di Bergamo, il 30 luglio presso il Castello di Brescia di Brescia e, infine, concluderà con due date alla fine dell’estate – il 18 agosto all’Arabax Music Festival di Arbatax (NU) e il 1 settembre al Together Music Festival di Aosta.

ROSA CHEMICAL, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (Torino), classe 1998. Si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°.

8 settembre 2023 – Boretto (RE) – Scorre Il Festival