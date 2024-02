Il Carnevale di Masaniello domenica 11 in Piazza Mercato a cura di Asso.Gio.Ca.

Domenica 11 febbraio dalle 10 alle 13 in Piazza Mercato si terrà il Carnevale di Masaniello, organizzato dall’associazione cattolica di volontariato Assogioca.

Un villaggio del divertimento dedicato a Masaniello, per animare Piazza Mercato e intrattenere bambini e famiglie.

“Dopo il recente successo della Fiera della Befana 2024, per il secondo anno consecutivo, saremo tra i promotori del “Carnevale di Masaniello”, che riporta in piazza tradizioni, usi e costumi della nostra città, – spiega il Segretario Generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e Presidente del Forum Giuseppe De Stefano – “un tuffo nella storia, grazie al racconto e alla simbologia legata a una figura che ha segnato un pezzo di storia del quartiere”.

Il Carnevale di Masaniello, come gli altri eventi in piazza Mercato (la fiera dell’Epifania e la festa di San Giovanni), sono promossi dai partner del Forum di promozione del territorio Mercato – Orefici (FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI – ASSO.GIO.CA. – CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI E CONSORZIO ANTICHE BOTTEGHE TESSILI), in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli e la seconda municipalità.

Il Forum, costituitosi tra alcuni enti del territorio del centro storico di Napoli ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale dell’area di piazza Mercato e Orefici, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio in area pubblica, ai pubblici esercizi e all’artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell’ambito dell’identità storico-culturale e sociale delle comunità di riferimento, mediante iniziative di promozione e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei centri storici e aree urbane.

Il Carnevale di Masaniello prenderà il via domenica 11 febbraio dalle ore 10.00, con

l’animazione per i più piccoli, i gonfiabili, l’area giochi e si concluderà con la sfilata e la premiazione della maschera più bella.