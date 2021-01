La giornalista Geraldine González si prepara per un anno di successi nella moda.

Dopo il lancio del suo marchio di accessori, “Geraldine Accessories”, si prepara alla proiezione internazionale della collezione di orecchini “Queen of Queens”.

Nella sua recente linea ispirata all’eleganza e alla raffinatezza delle donne, ha presentato una proposta di orecchini, in cui l’eleganza, i colori vivaci e la stravaganza sono presenti in ciascuno dei pezzi. Poco dopo il suo lancio, ha avuto la ricettività del pubblico che lo ha sostenuto per tutta la sua traiettoria.

La sua passione per la moda l’ha portata a creare un proprio marchio di accessori per donna, un progetto che aveva immaginato da bambina. Sebbene abbia lavorato nei settori del giornalismo e del modellismo, ha deciso di svolgere entrambi i lavori insieme alle sue creazioni. Sulla base della sua personalità e dei suoi doni, la venezuelana cerca di esaltare la femminilità con pezzi unici e all’avanguardia che, oltre ad essere realizzati da lei, fanno la differenza nel mercato competitivo.

Quest’anno spera di raggiungere importanti concorsi internazionali di bellezza con le sue creazioni e lanciare i progetti che ha pianificato per il marchio e il suo ruolo di comunicatrice. Sebbene “Geraldine Accessories” abbia iniziato con una piccola collezione di orecchini, non esclude di includere altri pezzi nelle sue prossime collezioni.

Geraldine ha partecipato a diversi concorsi nazionali e ha rappresentato il Venezuela, nel Miss World Beauty and Talent 2018, in Corea del Sud, opportunità che l’ha promossa sui media e l’ha portata a rappresentare la stampa di artisti e brand, per poi essere collaboratrice di le principali tipografie in Venezuela e in altri paesi dell’America Latina.

