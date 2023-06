Letture al pancione, venerdì 23 alla Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano

Nell’ambito del progetto Giocolibro, l’associazione La Bottega delle parole organizza il primo incontro di Letture al pancione.

Giocolibro è il progetto vinto – unico in Campania – dall’associazione di San Giorgio a Cremano nell’ambito del bando Leggimi 0-6 promosso e finanziato da Cepell, Centro per la promozione del libro e della lettura.

Venerdì 23 Giugno alle ore 18 la Bibliobimbi, nella Biblioteca comunale di San Giorgio a Cremano in Villa Bruno, ospita l’incontro di lettura per mamme in attesa.

Dopo tanti incontri di lettura nelle scuole, nei parchi cittadini, in libreria, in biblioteca rivolti ai bambini, questo è un appuntamento speciale dedicato alle mamme.

Mamme nell’ultimo trimestre di attesa e neomamme con neonati di massimo 6 mesi sono invitate a partecipare GRATUITAMENTE all’incontro di formazione e condivisione utile a favorire il rapporto e la comunicazione tra la mamma e il nascituro.

Da moltissimi studi si evince che leggere al pancione dà al bambino in grembo la possibilità di imparare a conoscere, riconoscere ed amare la voce della sua mamma oltre che i suoni del mondo esterno.

È ormai risaputo infatti come il feto inizi a percepire l’ambiente esterno molto prima del termine della gestazione; leggere al bambino in gravidanza permetterà al piccolo di famigliarizzare con la voce della madre (o del papà), abituandosi ai toni rilassanti e rassicuranti dei genitori e rafforzando fin dai primi mesi un legame che al momento della nascita sarà già ben strutturato.

Non solo, è stato dimostrato come questa lettura “precoce” stimoli diversi aspetti cognitivi del bimbo, potenziandone le capacità linguistiche (facilità di alfabetizzazione e riconoscimento delle parole) nonché quelle mnemoniche.

Nell’ultimo trimestre il cervello del feto può già cominciare ad immagazzinare ricordi (seppur molto “sfumati”) e informazioni.

Prima ancora del contenuto, sono la sonorità e il ritmo della lettura a ricoprire un ruolo di primaria importanza.

Filastrocche, ninna nanne, canzoni sono dunque le scelte migliori per leggere al bambino nel pancione, in quanto il ritmo costante e cantilenato permette al neonato di identificare i diversi suoni.

Durante il laboratorio si leggeranno quindi albi illustrati dedicati alla primissima infanzia, imparando tecniche di respirazione e di apprendimento alla lettura ad alta voce.

Verrà inoltre fornita una ricca bibliografia per trarre spunto per le letture durante la gestazione e per i primissimi mesi di vita del bambino.

Partecipazione gratuita.

Si richiede prenotazione al 329 202 5574

Per info e programma dell’intero progetto:

FB https://www.facebook.com/GiocoLibro

IG https://www.instagram.com/gioco.libro/

Sito http://www.labottegadelleparole.it/?page_id=1114

Mail redazione@labottegadelleparole.it oppure giocolibro@labottegadelleaparole.it