La fregata della Marina Militare Virginio Fasan dal 21 settembre sosterà nel porto di Napoli.

In tale occasione nave Fasan, ormeggiata presso la Stazione Marittima al molo Angioino nr. 6/7, sarà accessibile per visite a bordo in favore di popolazione e scolaresche nei seguenti giorni:

giovedì 21 settembre dalle 17.00 alle 19.00;

venerdì 22 settembre dalla 14.00 alle 19.00.

L’accesso alla zona d’attracco della Nave è consentito esclusivamente a piedi.