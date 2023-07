Massi Erratici, opera postuma di Marisa Albanese, presentazione mercoledì 12 a Capodimonte

Mercoledì 12 luglio 2023 ore 18.00 / presentazione alla stampa e al pubblico dell’opera “Massi Erratici” di Marisa Albanese – Real Bosco di Capodimonte, praterie di Porta Caccetta

2020- 2023

Elementi lapidei provenienti dal bombardamento di Napoli del 1943 – 44 riportati alla luce dopo essere stati abbandonati nel Bosco di Capodimonte. Combattente seduta, marmo bianco di Carrara Combattente in piedi, marmo bardiglio di Carrara

Massi Erratici è una poesia di pietra che ci ricorda, anche al di là della morte, che la storia non è mai scritta per sempre e che l’arte è una lotta che trasforma anche la distruzione in rinascita e speranza. Non rinunciare mai a donare armonia al mondo. Sylvain Bellenger