Musica, da Lello Petrarca 4 speed video.

Gli spettacoli in presenza sono fermi a causa del Covid ma l’anima di un artista non può che spaziare: “the show must go on”, in sostanza, e i concerti si trasferiscono su Internet. E lì, Lello Petrarca, “one man, one band” ha proiettato il suo “web project” con quattro “speed video” della durata di un minuto.

Le sue prime due “pillole di musica” sono andate on-line ieri, sul sito http://www.lellopetrarca.com, ma anche sui canali social (Facebook, Instagram e Twitter) e sul canale YouTube dell’artista che, dando prova della sua versatilità stilistica e strumentistica e suona, da solo, ben otto strumenti musicali diversi: batteria, basso elettrico, chitarra acustica, chitarra elettrica, tromba, pianoforte, synth, tastiera elettronica e, per finire, voce.

Si intitolano “Positive Force”, traccia dal sound decisamente rock fusion, e “Fantastic Travel”, un brano che viaggia dalle sonorità del reggae intellettuale, nella sua fase iniziale, a sonorità più funk-jazz.

“Tramite questo progetto – ha detto l’artista – ho voluto assolutamente comunicare positività ed essere ben augurante in un momento così difficile”.

Le prossime due performance di Lello Petrarca sono previste a metà marzo: si tratta di “So What” e “Pensiero”. (ANSA).