Napoli Jazzology, Lello Petrarca presenta il suo album a Palazzo Cascella ad Aversa.

Venerdì 10 marzo il Lello Petrarca Trio sarà ospite del Palazzo Cascella, bellissimo edificio di fine ‘600 situato nel centro storico Aversa. L’evento avrà luogo per presentare al pubblico l’album ‘Napoli Jazzology’, terzo progetto discografico del Lello Petrarca Trio prodotto da Dodicilune e distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store online da Believe. Appuntamento alle ore 20 presso l’Associazione culturale Mirarte (presieduta da Rachele Romano) in via Cesare Battisti, 90, Aversa. z

Orario di ingresso alle ore 20, il concerto avrà inizio alle ore 21.

La prenotazione è obbligatoria al numero 333 259 4608 NAPOLI JAZZOLOGY Dopo “Musical Stories” (2016) e “Reflections” (2018), il trio composto dal pianista casertano Lello Petrarca affiancato dal contrabbassista Vincenzo Faraldo e dal batterista Aldo Fucile presenta un nuovo progetto discografico. Musicista, compositore, polistrumentista e arrangiatore poliedrico ed eclettico che attinge da stili e generi diversi, nel nuovo disco Lello Petrarca sceglie di riproporre alcune delle più celebri e amate canzoni napoletane tratte dal repertorio classico e moderno. In scaletta ‘O Sole Mio, Funiculi’ Funicula’, Gente Distratta, Reginella, Era De Maggio, Tammurriata Nera, Passione e Resta Cu ‘Mme. Un omaggio rispettoso della tradizione strumentale partenopea: i brani sono reinterpretati acusticamente grazie all’armonia tra pianoforte, contrabbasso e batteria. Un riadattamento jazzistico di sette brani storici della musica napoletana che giura fedeltà

alla classicità, e che rende le melodie assolutamente riconoscibili nonostante le rielaborazioni ritmiche e armoniche create dal trio di musicisti.

