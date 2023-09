Napoli protagonista all’InfluencerDay di MagicLand: tra i partecipanti Ciro Mariuolo, il professore di napoletano più famoso di TikTok, l’attrice Francesca Santaniello e l’esilarante Salvatore Froncillo

Oltre 80 influencer, con un seguito di decine di milioni di follower tra Instagram e TikTok, saranno a MagicLand il 30 settembre per la convention di Cfactor, una delle agenzie più importanti d’Italia legata al mondo degli influencer.

Tra i talent più seguiti e amati che saranno presenti figurano anche alcuni napoletani, ovvero:

– Ciro Mariuolo, il professore di napoletano più famoso di TikTok, che conta oltre 2 milioni di follone;

– Francesca Santaniello, l’attrice che si diverte a duettare gli stili di recitazione dei creator più importanti;

– Salvatore Froncillo, giovanissimo ma lungimirante… Il suo obiettivo è strappare sorrisi alle persone!

Angelo Annunziata è un docente di dizione e doppiaggio, tiktoker e speaker radiofonico. Il suo nome d’arte, Ciro Mariuolo, è un riferimento al suo cognome materno. “Mariuolo” è un termine napoletano che significa “ladro”: Annunziata ha scelto questo cognome d’arte per scherzare sulla sua passione per la lingua napoletana, che spesso viene associata alla criminalità. È diventato famoso su TikTok per i suoi video divertenti e coinvolgenti in cui insegna il napoletano in modo semplice e immediato.

Ciro conta sul suo profilo TikTok oltre 2 milioni di follower. Pubblica regolarmente video in cui insegna le basi della lingua napoletana, contenuti caratterizzati da un tono informale e da un approccio divertente e coinvolgente. Mariuolo utilizza spesso esempi di film, canzoni e proverbi napoletani per rendere la sua lezione più interessante. Oltre ai video didattici, Mariuolo pubblica anche contenuti in cui parla di Napoli e di argomenti di attualità che riguardano questa città. Il suo successo su TikTok è un esempio del crescente interesse per la cultura napoletana.

Francesca Santaniello è un’attrice molto legata al mondo del teatro. Ha fondato una propria compagnia di musical e commedie chiamata Musical Box Company ed è stata membro di moltissime altre compagnie. Su Tik Tok è Kekka.esse e si diverte a duettare e a commentare gli stili di recitazione di personaggi influenti.

Questo InfluencerDay è un’occasione unica per gli ospiti di MagicLand di incontrare in un contesto informale e divertente Ciiro Mariuolo,, Francesca Santaniello e tutti gli influencer più seguiti del momento per scoprire le ultime novità sul mondo di TikTok, che in Italia conta oltre 20 milioni di utenti attivi.

La scelta di MagicLand di ospitare la convention di TikToker organizzata da CFactor non è casuale. Il parco, infatti, è un luogo di divertimento e aggregazione che si rivolge principalmente a un pubblico giovane, proprio come gli influencer che prenderanno parte all’evento. MagicLand, inoltre, dispone di spazi attrezzati e attrazioni che permetteranno agli influencer di confrontarsi e di creare contenuti simpatici e divertenti.