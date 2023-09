Officine Rione Terra a Pozzuoli, continuano gli appuntamenti nel weekend

Sabato 30 settembre, alle ore 20.00, sulla terrazza di Piazza Centimolo nel borgo Rione Terra a Pozzuoli (Na), nell’ambito della I edizione della rassegna “Officine Rione Terra”, organizzata da Artgarage e voluta dal Comune di Pozzuoli e dall’Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Filippo Monaco, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il sogno di Virgilio – Al di là delle porte del Sonno”, a cura di TerrArdente. Si tratta di una commedia messa in scena dalla Compagnia teatrale Il Principe, con le musiche Damadakà, la danza ArtGarageDanceCo, per la regia di Michele Principe ed è ispirata all’omonimo libro di Massimo D’Antonio. Un evento artistico tra il sacro e il profano, che offre agli spettatori uno straordinario viaggio nel tempo accompagnati dalla guida che maggiormente rappresenta lo spirito inquieto dei Campi Flegrei: ‘il mago Virgilio’. “Nel corso dei secoli – spiega Massimo D’Antonio – il poeta fu ritenuto prima un santo poi un mago e infine uno stregone: una metamorfosi che per l’aura di mistero che la circonda continua tutt’oggi ad ispirare antropologi, letterati e artisti”.

Domenica 1° ottobre, alle ore 19.30, sarà, invece, la volta de “La Corale Flegrea Swing Ensamble”, associazione culturale patrocinata dal Comune di Monte di Procida che riunisce da anni, appassionati di canto di ogni età. Per questa stagione, inaugura il suo nuovo repertorio di musica Swing Italiana. È diretta da Diana Schiano e accompagnata al pianoforte da Simone Vitiello.

Per tutto il weekend, all’interno del borgo, cuore pulsante di Pozzuoli, dalle ore 18.00, saranno aperte le botteghe del territorio. Il percorso, nel quale sarà presente, con un proprio spazio, anche l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, condurrà a panorami mozzafiato tutti da scoprire con esposizioni artistiche e artigianali, per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica. Le botteghe aperte e fruibili saranno quelle storiche del Rione ma anche le più recenti con spazi dedicati all’antiquariato, al turismo, al ‘700 napoletano, all’arte presepiale e pastorale, alle ceramiche artistiche fantasiose e colorate, all’abbigliamento uomo/donna, ai souvenir moderni d’autore dedicati ai Campi Flegrei e a Pozzuoli, ai prodotti tipici, ai dipinti ed accessori, a calzaturifici e progetti di design, illustrazioni e stampe in tiratura limitata, declinate anche in shopping bag, t-shirt e cartoline, fino a pietre preziose e gioielli inediti di orafi del luogo.