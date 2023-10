Napoli s-velata, mercoledì 25 l’anteprima nazionale del docufilm all’auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Mercoledì 25 ottobre prossimo, alle 20:30, nell’auditorium Porta del Parco di Bagnoli (via Diocleziano, 341) si terrà l’anteprima nazionale di “Napoli s-velata”, il docufilm di Franco Cutolo.

Prodotto da Flock produzioni, il film mette in luce aspetti inediti di Napoli e della cultura napoletana.

I cinque capitoli mettono a fuoco argomenti mai esplorati, raccontati in una passeggiata per le strade della città partenopea. Settantacinque minuti di storie e confessioni che toccano l’anima, accompagnati dalle splendide musiche di Marco Zurzolo.

«Com’è Napoli, escludendo Camorra, Pizza e Mandolini? Partendo da questa domanda – illustra l’autore – ho voluto mettere in luce aspetti inediti di Napoli e della cultura napoletana, come un reporter, con una narrazione laica e onesta, dando voce a coloro a cui non viene mai data la voce, ma che nel contempo sono la vera anima di Napoli».

Diplomato in scenografia all’Accademia di Belle arti di Napoli con il massimo dei voti, Franco Cutolo inizia l’attività di regista nel 1989 fondando il gruppo dei Febi Armonici. Nel 1992 è assistente di Roberto De Simone nell’Idolo cinese di Paisiello, e collabora con l’Accademia al fianco dello scenografo Giovanni Girosi. Nel 1995 l’incontro con Nunzio Areni al festival di Settembre al Borgo. Tra i circa cento lavori messi in scena, che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Isa Danieli, Tony Esposito, Lello Giulivo, Peppe Parisi e Monica Sarnelli, si segnalano La Mandragola alla sala Umberto di Roma (2006), in una sua libera trascrizione, con Peppe Barra, Patrizio Trampetti, Maria Del Monte e Luigi Montini; e il cortometraggio Il Silenzio delle Bambole (2015): presentato al Terra di Siena film festival, viene candidato al David di Donatello e al Magna Grecia film festival riceve una menzione speciale; il protagonista Sebastiano Somma è premiato come miglior attore protagonista al Castelli romani Film festival. Nel 2019 presenta al teatro Trianon Viviani una sua riscrittura di Lisistrata.

L’anteprima nazionale di Napoli s-velata è a ingresso libero con prenotazione, scrivendo un’email a flockproduzioni@gmail.com, corredata da nome, cognome e numero di telefono cellulare.

Informazioni sul profilo Facebook facebook.com/profile.php?id=100085871217430.

Trailer all’indirizzo youtu.be/GPytDGQw7Z0.