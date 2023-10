Nisida, il Rotary Distretto Campania avvia una nuova strategia di comunicazione

Grande successo partecipativo di Club e di Soci ha riscosso il Seminario del Distretto 2101 del Rotary International su Comunicazione Efficace e Immagine Pubblica dal titolo “Comunico…Ergo Sum”, svoltosi presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida a Napoli. Scopo dell’evento, spronare ogni singolo Club a relazionarsi pubblicamente in maniera efficace, per far meglio comprendere le azioni di service praticate dal Rotary in ambito sociale.

Al Tavolo presidenziale il Governatore del Distretto campano Ugo Oliviero affiancato da Massimo Franco, Presidente della Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione, e da Gabrio Filonzi, Coordinatore per l’Immagine Pubblica Regione 15 Area 1, triennio 2021-2024. Presenti il Governatore Eletto 2024-2025 Antonio Brando e quello Nominato 2025-2026 Angelo Di Rienzo.

Tutti pregevoli e molto interessanti gli interventi dei relatori che si sono succeduti trattando, a trecentosessanta gradi, i vari aspetti che riguardano e interessano la comunicazione e l’immagine pubblica in generale e del Rotary in particolare. Dall’utilizzo dei social, molto appetiti soprattutto dai più giovani, snelli e rapidi per inviare notizie flash di eventi, alla stampa cartacea e quella on line capaci di significativi approfondimenti necessari per far comprendere bene la mission del Rotary. Dalla comunicazione visiva e multimediale, fino al Metaverso e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, tutto sempre nel pieno rispetto del Brand Center, per una voce coerente e un’identità visuale unificata che rafforzi l’Associazione internazionale dedita alla sostenibilità e al miglioramento delle condizioni esistenziali dell’intera umanità.

Noemi Taccarelli, Antonio Moccia, Federica Tortora, Ivana Nasti, Raffaele Allegro e Francesco Aversano hanno relazionato dal palco, lasciando, poi, spazio anche agli interventi dalla platea.

Il Rotary Club Campi Flegrei ha partecipato al seminario con una delegazione guidata dal Presidente Brunello Canessa e composta dalle Past President Patrizia Leone e Daniela Gravino, dalla Presidente incoming Emilia Annunziata e dal Responsabile della Comunicazione e Immagine Pubblica del Club, Rosario Pitton. Nell’occasione, sono state consegnate ben quaranta copie di “Storie Distanziate”, scritte proprio da giovani detenuti dell’I.P.M. di Nisida per l’allora Rotary Pozzuoli, che hanno potuto soddisfare solo parzialmente le sovrabbondanti richieste di Dirigenti e Relatori fortemente interessati alla pubblicazione.

Per il Club Ischia Isola Verde sono intervenuti il Presidente Marco Bottiglieri, il Vicepresidente Danilo Borsò ed il Segretario esecutivo Giacinto Calise, mentre per il Club Isola di Procida il Past President Giuseppe Nardini ed Elisa Martano hanno affiancato la Presidente Raffaella Salvemini.

Le conclusioni del Seminario, in una sala gremita e attenta al di là delle più rosee aspettative, sono state affidate a Tony Ardito, Gabrio Filonzi ed Ugo Oliviero che, al termine del suo intervento, dopo aver ringraziato tutti, ha chiuso l’evento rotariano con il caratteristico rintocco della campana.