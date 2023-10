Forza Italia chiede ancora una volta l’azzeramento delle partecipate

Il gruppo di Forza Italia già mesi fa aveva portato in aula un ordine del giorno che impegnava l’Amministrazione a prevedere quanto prima l’azzeramento delle partecipate. Ricordiamo l’imbarazzo creatosi con il parere favorevole da parte della giunta e il voto contrario della maggioranza; volevano forse dire che l’azzeramento non era necessario? Intanto sono passati mesi e nulla è cambiato. I vertici delle partecipate sono ancora li dall’Amministrazione De Magistris. Palesi sono le difficoltà nella gestione di ASIA e ABC, rifiuti e acqua, due componenti essenziali per la crescita qualitativa di Napoli. L’ASIA soffre di una pessima gestione che lascia strascichi interni tra amministrazione e lavoratori che si riproietta in strada dalla scarsezza dei risultati sulla raccolta differenziata fino alla mancata pulizia di interi quartieri, dal centro alle periferie. ABC invece soffre di un conflitto perenne con l’Amministrazione: un contenzioso chiuso ieri prevede che il comune debba fornire 31 milioni alla partecipata che ne chiedeva 91, trascinato per anni nel ridicolo. Per non parlare poi di Terme di Agnano o di Napoli Servizi. Forza Italia chiede con forza all’Amministrazione di azzerare i vertici delle partecipate che non fanno altro che arrecare danni alla città.