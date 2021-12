Oltre la linea d’inverno, appuntamenti con la danza contemporanea a Somma Vesuviana, Sorrento ed Acerra.

Prosegue il calendario di eventi del Festival itinerante Oltre la linea d’inverno. Dopo una prima tornata il cui focus era interamente dedicato alla danza, gli appuntamenti di dicembre puntano su un mix di linguaggi creativi dove di certo danza contemporanea e musica sono le protagoniste. Questo fine settimana il festival toccherà ben tre località della Campania: si parte il 4 dicembre con Itinerarte e Akerusia al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, per passare poi domenica 5 dicembre all’Auditorium Don Luigi Verde di Sorrento con i Tamambulanti e, sempre domenica, al Teatro Rostocco di Acerra con Artgarage e Funa Danza Verticale.

Il PROGRAMMA

4 dicembre, ore 21.00 – Teatro Summarte – Somma vesuviana

Terra di Nessuno è una ricerca ai limiti della letteratura del fantastico, che ibrida la danza col teatro in una sperimentazione affascinante. Ideazione e regia di Rosario Liguoro con il coordinamento coreografico di Sabrina D’Aguanno. Interpreti: Mayra Minopoli, Marcella Martusciello, Francesca Gifuni, Marianna Moccia, Tiziana e Rosalia Cucciniello, Nunzia Russo, Angelo Egarese, Roberta Fanzini, Monica Cristiano, Raffaella Savastano, Carmen Famiglietti. La lettura del romanzo Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami ha ispirato il regista a una ricerca ai limiti con del fantastico a cui si è dato spazio mettendo la danza a disposizione della sperimentazione teatrale. Un bosco oscuro detto “terra di nessuno” fitto e intricato, abitato da creature fantastiche, divide due mondi, due realtà. L’umanità è composta da sole donne che vivono solo nel presente, non hanno passato e neanche ricordi, non hanno futuro, in un mondo senza odio, senza paura. Nell’altro mondo regnano invece il caos e le tenebre, gli individui si sopraffanno l’uno con l’altro e le guerre infestano il tempo. Una produzione di Itinerarte e Akerusia danza.

5 dicembre, ore 19.30 – Auditorium Don Luigi Verde – Sorrento

La danza dei Tamambulanti è un progetto di le vespe di Chérea. Un viaggio musicale tra canti inediti e popolari del meridione d’Italia. Dopo un impegnativo e coinvolgente progetto di ricerca, i musicisti hanno rielaborato il materiale raccolto anche attraverso studi etnologici sul campo e lo hanno fatto confluire in un progetto musicale di ampio respiro, che partendo dal rispetto della tradizione musicale italiana, riuscisse a contaminare le sonorità meridionali con influssi di musiche provenienti da altre parti del mondo. I Tamambulanti sono: Beppe Gargiulo, voce e tamburo; Gianfranco Federico, chitarra; Enzo Mazzarella, fisarmonica; Paolo Bianconcini, multi-percussioni e batteria; Raffaella Savastano ed Ester Preziosi nella danza.

Domenica 5 dicembre, ore 19.30 – Teatro Rostocco – Acerra

Silence Music of Life di Artgarage è una performance di danza contemporanea e musica elettronica in cui il suono viene modificato dall’elaborazione del segnale digitale con un sistema dinamico e interattivo di suono, corpo e movimento. Gli artisti e il suono diventano parte di un processo creativo unico nell’equilibrio tra esibizione dal vivo e installazione. Coreografia di Emma Cianchi, musica di Eugenio Fabiani, con Maria Anzivino, Ginevra Cecere e Marcella Martusciello.

A seguire, Monomaniac una produzione FUNA Collettivo Danza Verticale, con Valeria Nappi; drammaturgia di Martina Di Matteo. Questa performance vede nella monocromia la chiave per raccontare ciò che c’è ma che fisicamente è invisibile. Una contraddizione estetica che mette in evidenza lo spazio dell’interiorità, sia corporea che spirituale. In Monomaniac tutto si fonde e si appiattisce, per plasmarsi e tornare al punto di partenza, per raccontare esperienze diverse che incontrano sempre i limiti di un linguaggio.



Costo del biglietto: 10 euro

Info e prenotazioni: Rosario Liguoro – itinerarteass@gmail.com – cell. 366 871 1689