Premio Cuore d’Oro 2023, la cerimonia al Loreto Mare.

Da quest’anno, infatti, l’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali (ideatrice dell’iniziativa) è presente in Campania e la sua sede è proprio a Napoli, guidata dal responsabile dr. Massimo Maria Civale. E non è tutto: tra le realtà che hanno ricevuto il riconoscimento sabato 25 marzo c’erano molte associazioni napoletane.

Bassano Romano, Il quadro rappresenta una Madonna che regge con la mano destra sollevata tre rose viste come simbolo di amore, sapienza e conoscenza. Dalla fronte e dalle labbra della Vergine sgorga sangue, inteso come una sorta di purificazione del pensiero e della parola, senza le quali l'anima non può manifestare il suo contatto col Divino. Il Bambino da lei tenuto in grembo, con un'aureola dalla croce inscritta, pone l'indice verso le rose ad indicare la direzione cui affidarsi. La cerimonia nella Cappella dell'ospedale è stata preceduta dalla presentazione e benedizione della Madonna dei debitori, un dipinto Seicentesco raffigurante una Madonna con Bambino, chiamato "la Madonna dei debitori", sicuramente non di grande scuola, è stato rinvenuto intorno al 2004 a,

Il tutto si chiude con un cartiglio sottostante la figura, che recita in latino: « In gremio Matris sedet Sapientia Patris » . e di una solenne messa dedicata ai ricoverati dell’ospedale e a tutti i sofferenti celebrata da Don Mimmo De Santis e concelebrata da Don Michele Antonio Volpe e Padre Serafino Virgilio Hernandez cappellano dell’ospedale durante la celebrazione si sono esibiti il Maestro Raffaele Ficuciello e il Soprano Lucia Tortora.

Il “Premio Cuore d’Oro” è il riconoscimento istituto dell’Accademia delle Culture e Delle Scienze Internazionali e destinato a persone fisiche, Associazioni, Enti che abbiano, nel corso del tempo, profuso un significativo impegno per iniziative sociali ed umanitarie.

Tra i premiati due napoletani : Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giuseppe Mazzafaro Vescovo di Cerreto Sannita nonché responsabile della formazione giovanile della comunità di Sant’Egidio ed opera in stretto contatto con le strutture caritative, una persona umile ed amico dei poveri e il prof. Giulio Filippo Tarro Virologo di fama mondiale Come ho sempre risposto ogni volta che mi chiedevano quando finirà il COVID-19: E’ sempre stato un virus

politico, non dipende dai ricercatori, per cui non è possibile stabilire i tempi”.

Il tempo è galantuomo le sue affermazioni, sono stati insigniti del premio “Cuore d’oro per la solidarietà e la pace 2023”, riconoscimento assegnato per i tanti anni al servizio del prossimo e l’impegno in campo di comunicazione sociale e volontariato dall’Accademia delle culture e delle scienze internazionali in collaborazione con l’Associazione dei Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle.