Prima di tutto la Pace, sabato 23 a cura di Rotary e Comunità di Sant’Egidio

Dopodomani, sabato 23 marzo, alle ore 9,30, a Pompei, presso il Pontificio Santuario Mariano, nella Sala Luisa Trapani, si svolgerà il convegno sulla pace nel mondo promosso dal governatore del Distretto Rotary della Campania, professore Ugo Oliviero, per consegnare il Premio “Prima di tutto la pace” al professore Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di S. Egidio, particolarmente distintasi nel tessere iniziative di pace.

L’evento si terrà significativamente a Pompei, città nella quale il fondatore, il Beato Bartolo Longo, ha voluto dedicare alla Pace Universale la facciata della Basilica. Anche la data scelta, sabato 23 marzo, ha una valenza simbolica, in quanto è il giorno precedente la Domenica delle Palme, festività carica d’un messaggio di pace.

Il professore Oliviero ha affermato: “La pace rappresenta la prima area d’intervento del Rotary a partire dai sette “Centri per la pace”, localizzati dal North Carolina all’Uganda, nei quali sono già stati formati, ad oggi, circa 1.700 borsisti di pace, avviati poi al lavoro in diverse Ambasciate. Una via per propiziare la pace è lavorare sull’educazione, in un momento storico nel quale l’accelerazione straordinaria dei mezzi di comunicazione trova un ambiente impreparato a diffondere istruzione e cultura attraverso i diversi strati sociali. Ciò dà luogo a disinformazione, manipolazione delle masse, paura dei nuovi strumenti tecnologici come l’intelligenza artificiale. Emblematico il caso di quest’ultima che, anziché essere vista come fattore di potenziamento dell’attività umana, per fare più velocemente e meglio le cose che già si fanno, quasi suscita timore e allarme”.

Dopo i saluti istituzionali del governatore Ugo Oliviero, dell’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo, del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, dei presidenti dei Club Rotary di Pompei, Michele Boccia e Giovanna Giordano, dei prossimi governatori rotariani Antonio Brando e Angelo Di Rienzo, dei responsabili del Rotaract e Interact, rispettivamente Roberto Mauri e Mariaclara Scialò, sono in calendario gli interventi di: Gabriel Zuchtriegel (Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei), Raffaele Sabato (Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo), Christina Lamb (Ufficiale OBE, Giornalista Corrispondente Estero per ‘Sunday Times’, Scrittrice), Shervin Haravi (Avvocato italo-iraniana, Attivista per i diritti umani), Maria Vittoria Gargiulo (Rotary International Positive Peace Activator), Simona Pinton (Rotariana Padova Euganea, D2060, Vice-Presidente della Commissione Centri Rotary della Pace). I lavori saranno moderati dal giornalista Nello Del Gatto.