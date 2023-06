Progetto Anima Libera, presentazione della seconda edizione al Borgo Marinari.

Seconda edizione del progetto “Anima Libera”, il percorso di presa in carico in barca a vela promosso dal Centro Clinico NeMO Napoli, in sinergia con l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli ed in collaborazione con Nemo Lab ed il Club Nautico della Vela.

Si tratta del percorso di presa in carico in barca a vela per i pazienti con malattia neuromuscolare, di cui ci prendiamo cura al Centro NeMO.

L’appuntamento è previsto per martedì 13 giugno alle ore 11.00, al Molo del Borgo Marinari a Napoli.

Verranno presentati i risultati emersi nella prima edizione e gli obiettivi del nuovo percorso, che vuole essere una risposta al desiderio di vita di chi vive con SLA, SMA e distrofie muscolari.