Rassegna Musico/Teatrale e Mandolinistica 2023, presentazione venerdì 17.

Venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 18,30, presso La Casa Del Mandolino Napoletano, sede dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Rassegna Musico/Teatrale 2023 (febbraio/giugno) direzione artistica M° Adolfo Tronco e della Rassegna Mandolinistica, direzione artistica M° Mauro Squillante

Sarà una Primavera intensa, ricca di appuntamenti, concerti, spettacoli, performance artistiche.

Numerosi sono gli Artisti attori, registi, musicisti, cantanti, eccellenze del panorama teatrale, musicale e della danza, presenti in calendario, che con i loro lavori e progetti artistici hanno contribuito alla realizzazione di una Rassegna articolata, variegata, divertente, elegante e di spessore.

La Casa del Mandolino Napoletano, sala concerti, Scuola di Musica, custode di uno dei simboli della tradizione e cultura napoletana, il Mandolino, inteso come strumento colto, oltre ad essere luogo di studio e divulgazione, si candida a pieno titolo a diventare uno spazio fruibile e inclusivo, un punto di riferimento per gli artisti e per gli appassionati di musica, teatro, Arte.

Con l’obiettivo di incentivare, valorizzare, promuovere, divulgare, avvicinare il pubblico alla Musica, alla Storia, alla Cultura legate al Mandolino e creare sinergie, collaborazioni tra i Musicisti, con l’ esperienza maturata in occasione della Prima Rassegna Mandolinistica a cura del M° Mauro Squillante, dedicheremo spazio ed attenzione speciale allo strumento che anima la nostra Passione, il Mandolino, attraverso la programmazione di concerti originali ed intricanti proposte, eseguiti dai nostri Artisti, Musicisti di punta. (Mauro Squillante).

Un ulteriore spazio sarà aperto e dedicato ad una “periodica” di concerti di Musica Jazz, curata dalla pianista Jazz , Maestra Mariella Pandolfi.

Interverranno alla serata Mauro Squillante (presidente dell’AMN), Adolfo Tronco (Direttore Artistico), Gloria Greco (cantante), il M° Franco Farina (pianista), Luca Nasti (cantante), Anita Pavone (attrice) , DivaPlectrum, Peppe Carosella, Mariella Pandolfi , Davide Brandi, M° Antonello Cascone e Marianna Corrado, M° Gianni Monti, M° Luca Urciuolo , e tanti altri artisti che presenteranno lo spettacolo in programmazione.

Il presente c.s. ha valore di invito rivolto ai giornalisti , agli addetti ai lavori, ai presidenti di associazioni culturali, agli artisti, agli amici affezionati che seguono le nostre attività e tutti coloro che vorranno essere presenti.

Durante l’incontro saranno presentati gli spettacoli, i concerti gli eventi e le attività che avranno luogo presso la Sala Musica.

Vi aspettiamo numerosi con l’Augurio per tutti di un buon proseguimento delle attività e di realizzare con successo i progetti artistici e culturali previsti.

La Casa del Mandolino Napoletano

Piazzetta Museo Filangieri, 247 – Napoli

spazio accogliente e d’atmosfera, sito

di fronte al Museo Filangieri

Telefono: 3403334674

3403782113

Direzione artistica: Adolfo Tronco

Pubbliche relazioni: Liliana Mastropaolo