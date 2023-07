Restate a Napoli dal 9 al 16 agosto in Piazza Plebiscito

Si svolgerà dal 9 al 16 agosto 2023, in Piazza del Plebiscito, la terza edizione della rassegna teatrale e musicale Restate a Napoli. La kermesse, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, rientra nei progetti di Napoli Città della Musica ed artisticamente è diretta da Lello Arena.

Il progetto Restate a Napoli vuole offrire al pubblico un’occasione unica per fruire l’esperienza del teatro e la bellezza dell’arte e riparte da un successo importante ovvero le circa 100 mila presenze delle prime due edizioni e da alcuni milioni di contatti sul web. Così per il terzo anno consecutivo sarà allestito un vero e proprio teatro, con 3mila posti a sedere, a Piazza del Plebiscito il luogo simbolo di Napoli, importante attrattore turistico e catalizzatore dei più significativi eventi dal vivo confermandosi la piazza della condivisione, del divertimento, della storia, del popolo napoletano che torna in strada.

Per otto giorni consecutivi i turisti e i cittadini avranno la possibilità di assistere a 24 spettacoli (uno pomeridiano, uno crepuscolare ed uno serale) tutti ad ingresso libero prenotandosi al link presente sul sito ufficiale del Comune di Napoli.

