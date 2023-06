Ri-Tratti d’Azzurro COMICON e gli artisti del Fumetto italiano e internazionale omaggiano il Napoli Campione d’Italia.

Reduce dall’entusiasmante edizione 2023 con oltre 170.000 visitatori, COMICON rinnova la sua collaborazione con il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini, con Ri-Tratti d’Azzurro (2 giugno – 15 settembre) un’esposizione che unisce il fumetto, la fotografia e la passione per il calcio, allestita nella sezione Preistoria e Protostoria nell’ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) per il MANN, dell’Università di Napoli Federico II

Sedici protagonisti del fumetto italiano e internazionale sono stati fotografati da Simone Florena in un progetto curato da alino per COMICON partito undici anni fa con una prima esposizione e un libro (COMICON Edizioni) e seguito poi da una serie di mostre in giro per l’Italia, di cui si può vedere un percorso sul profilo Instagram, Ri_tratti. Un percorso che arriva oggi al MANN per intrecciarsi con la grande festa per la proclamazione del Napoli “Campione d’Italia”.

Si tratta di un esperimento di interazione tra arte del disegno e arte fotografica, ideato dall’affermato fotografo napoletano.

Per celebrare il successo della squadra azzurra, Florena ha chiesto solo ad artisti NON napoletani, di ‘giocare’ con la gioia della vittoria per lo scudetto attraverso la propria immagine e un piccolo cartoncino nero disegnato a gessetto virato in Azzurro.

I nomi coinvolti sono tutti di grandissimo livello della Nona Arte internazionale:

Brian Azzarello, Paolo Bacilieri, Paolo Barbieri, Matteo Casali, Fumettibrutti, Massimo Giacon, Reinhard Kleist, Tanino Liberatore, Lrnz, Milo Manara, Rita Petruccioli, Luis Quiles, Ratigher, Maurizio Rosenzweig, Tony Sandoval, Sio.

I sedici autori scendono così in campo come una rosa di una squadra di calcio, con altrettanti scatti in bianco e nero, per un lavoro dichiaratamente a quattro mani in cui fotografo e fumettista diventano complici nel restituire al pubblico lo sguardo doppio dell’autore e del ritratto in un momento di festa travolgente per la città.