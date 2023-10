Ripristinate le giostrine e riqualificata l’area verde a piazza Nazionale dopo ripetuti raid vandalici

Rinnovate le giostrine e risistemata l’area verde di Piazza Nazionale dove fu ferita per errore, quattro anni fa, la piccola Noemi durante un agguato ad un pregiudicato.

Questa mattina c’era anche lei, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, all’Assessore al Verde, Vincenzo Santagada, alla Presidente della Municipalità 4, Maria Caniglia, ai consiglieri comunali Gennaro Acampora e Luigi Musto ed a Enrico Tedesco della Fondazione Polis, in occasione della riapertura al pubblico dell’area giochi di piazza Nazionale completamente riqualificata dopo ripetuti raid vandalici.

Alla festa per la riconsegna alla cittadinanza delle giostrine hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri comunali Gennaro Acampora e Luigi Musto, e il segretario generale della Fondazione Polis, Enrico Tedesco.

“Abbiamo previsto che tutti gli interventi che verranno realizzati per in parchi prevedano anche la realizzazione di spazi per i bambini -ha detto Manfredi– e infatti anche nel parco Minopoli nelle prossime settimane sarà installata un’area giochi“.

La Municipalità si è occupata di ripristinare le giostrine mentre le squadre della Napoli Servizi sono state attivate per rimuovere le scritte vandaliche dal murales che riproduce gli occhi di Noemi, ripristinare 300 metri di muretti ricoperti di cordoli che fungono da sedute e ripulire le griglie per lo scolo dell’acqua.

L’Assessorato al Verde ha curato invece il ripristino delle aiuole che sono state affidate all’associazione 100×100 Naples.