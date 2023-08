Torna Lunarte a Carani di Casanova di Carinola sabato 26

Torna per il diciassettesimo anno consecutivo Lunarte, il festival che unisce cultura e territorio, per una lunga notte di arte, festa e spettacoli.

L’appuntamento è fissato per sabato 26 agosto, nel borgo Carani di Casanova di Carinola, in provincia di Caserta. Cortili, vicoli e piazze ospiteranno performance teatrali, concerti, proiezioni, installazioni e mostre.

L’evento autofinanziato e organizzato dall’Associazione culturale Lunarte tornerà a far risplendere le vie e le corti del borgo dove, fin dalle prime edizioni, il festival ha abitato con variegate proposte artistiche, trasformando questi luoghi in un’oasi dell’arte. Gli eventi, tutti gratuiti, si susseguiranno secondo il rodato format che prevede la messa in scena degli spettacoli in simultanea e ripetuti più volte in modo da consentire al pubblico di assistere a più performance possibili. Come da tradizione Lunarte presenterà lavori trasversali che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro ragazzi, mostre, installazioni e proiezioni. Tanti gli artisti protagonisti per questa diciassettesima edizione.

Per il teatro: Marco Ceccotti, Luigi Morra, Elisabetta Ventura, Yonas Aregay, Teatro Nel Baule, Compagnia Casakrool, video istallazioni a cura di Davide De Lillis, Loredana Antonelli, Sblocco 5; proiezioni dei film di Ylenia Azzurretti e del duo Mastrella e Rezza. Inoltre ci sarà uno spazio dedicato all’artigianato locale ad opera di Francesco Torrico e Archeoclub di Carinola; Infine, Archeo club p. Michele Piccirillo offrirà pillole di storia del territorio Carinolese. L’evento si concluderà con la performance musicale di Pietro Santangelo e il dj set Kandirali. Per questa edizione, l’artista Bambi Kramer ha realizzato il manifesto di Lunarte 17. A breve il programma dettagliato.