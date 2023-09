Torna «Pianeta mare», festival di cinema internazionale

Per la sua seconda edizione, il Film Festival è in programmazione dal 4 all’8 ottobre 2023 al Museo Darwin Dohrn in Villa Comunale a Napoli in Italia. Altri luoghi di proiezione dei film e corti in concorso saranno: Città della scienza a Bagnoli sul Golfo di Napoli, il cinema Academy Astra dell’Università di Napoli Federico II, tra le più antiche e prestigiose università del mondo – quest’anno festeggia 799 anni – nel centro storico di Napoli, in via Mezzocannone alle spalle dell’Università, con alcune proiezioni speciali in altri cinema di Napoli e al Museo della Centrale dell’acqua di Milano MM.

Durante le cinque giornate del Film Festival di Napoli, il Laboratorio creativo under 30 del Film Festival, diretto dal 26enne regista Valerio Ferrara, realizzerà un workshop per giovani videomaker e studenti di scienze naturali attivisti ambientali, per la realizzazione di cinque film da un minuto girati con smartphone nei luoghi del Festival che saranno proiettati il pomeriggio di premiazioni, domenica 8 ottobre 2023 al Museo Darwin Dohrn.

Un evento internazionale che esplora il legame tra il mare e la pellicola attraverso film, documentari e cortometraggi, dai primi esperimenti di cronofotografia agli smartphone dei giorni nostri.