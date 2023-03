Torna Quattrozampeinfiera, la grande manifestazione per gli amanti di cani e gatti, 15 e 16 aprile Mostra d’Oltremare.

Tanto divertimento con l’AquaDog, l’Agility e il CaniCross per mantenersi in forma, sedute di toelettatura e pet therapy, ma anche tanto shopping. Queste sono solo alcune delle attività che coinvolgono cani e gatti assieme ai loro umani in programma per Quattrozampeinfiera a Napoli, la due giorni dedicata agli animali da compagnia che si terrà sabato, 15 e domenica, 16 aprile alla Mostra D’Oltremare.

Un ricco programma per far provare al proprio cane attività sportive particolari e poco conosciute, praticate sotto la guida di esperti educatori cinofili.

Diverse poi le attività ludiche e formative per affinare la relazione col proprio cane, molteplici i suggerimenti per tenere il nostro animale sempre pulito, imparare a impartire comandi di base e persino scoprire similitudini e differenze fra i nostri sensi umani e quelli del cane.

Non solo cani! Nel Felis World si potranno conoscere nuove razze di gatti come: l’Abissino, il gatto orientale dalle antiche origini, il Ragdoll, detto anche Bambola di pezza, il Bengala, il gatto leopardo, i Persiani e gli Exotic Shorthair Colourpoint, l’Highland e il British, gli Scottish fold e gli straight.

All’interno della manifestazione si svolgerà anche la simulazione di ricerca persone e ivisitatori potranno vivere “Un giorno da Eroi” nelle aree targate Trainer. Potranno mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area macerie o le abilità natatorie nella piscina indoor allestita per l’occasione, un momento che vuole in realtà raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile nelle diverse attività di soccorso.

Salone di bellezza, sfilate, spettacolo e tanto divertimento, insomma Quattrozampeinfiera è la fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo.

INFO

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Biglietto intero € 12

Scaricando lo sconto € 9

Biglietto on line € 8.5

SABATO e DOMENICA, dalle 10.00 alle 19.00 – chiusura casse 18.00

info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2023 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere. Dopo Napoli, la manifestazione presenzierà a Vicenza, 27 – 28 maggio, a Milano, 30 settembre – 1° ottobre.

Programma attività

Sabato, 15 e Domenica, 16 aprile 2023

dalle 10 alle 18.30

Battesimo dell’acqua

La GRASS si occuperà dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

Ricerca persone

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di ricerca persone. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani opera quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca delle persone per vivere Un giorno da Eroi.

Area sport, educazione e attività di coppia

Uno spazio dedicato a dimostrazioni di Agility, Attività olfattive, Detection Game e Rally Obedience per un divertimento assicurato, ma non solo saranno presenti esperti Istruttori Cinofili che potranno darvi consigli e prove pratiche di educazione di base.

Area attività assistita

In questa area, i visitatori potranno interagire con i cani del Centro Cinofilo in differenti zone per apprendere nuovi modi di relazionarsi

zona della cura del cane: per “prendersi cura” di loro – attività epimeletica

zona addestramento cinofilo: per imparare a impartire comandi di base in un percorso cinotecnico.

zona del gioco: per relazionarsi attraverso attività ludico-ricreative.

zona ricerca olfattiva: per attivare il cane attraverso l’utilizzo dell’olfatto.

zona delle finestre percettive: il cui fine di scoprire similitudini e differenze fra i nostri sensi e quelli del cane.

zona del riporto: per attivare il cane attraverso il gioco del riporto.

Laddove si crei la possibilità di interfacciarsi con utenti con disabilità motoria o intellettiva, sarà possibile creare degli angoli di lavoro ad hoc relativamente alla problematica.

Dog walking – conduzione al guinzaglio vs gestione in libertà

È importantissimo saper instaurare un bel rapporto col proprio cane, questo consente al binomio di camminare lasciando il proprio amico a 4 zampe in totale libertà. Nessuna distrazione, nessun imprevisto distolgono la sua attenzione da noi se in perfetta sintonia. Una lunga passeggiata assicura la sua serenità emotiva. È possibile insegnare al cane la giusta condotta al passeggio e addestrarlo a comportamenti corretti, perché per gli amici a 4 zampe, la passeggiata va ben oltre la semplice uscita per il bisognino quotidiano e rappresenta un momento emotivo fondamentale per imparare a crescere e a convivere con noi.