Traspo Day – Fiera Internazionale del Trasporto e della Logistica: fervono i preparativi all’A1Expò Caserta per la VI Edizione.

Dal 24 al 26 marzo 2023, al Polo Fieristico A1Expò, si svolgerà Traspo Day, la Fiera Internazionale del Trasporto e della Logistica, considerata oggi come una realtà consolidata, annoverata tra gli eventi italiani più importanti dedicati al settore e iscritta nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.

L’obiettivo di Traspo Day è accendere i riflettori su un settore indispensabile, di vitale importanza per il sistema produttivo in Italia, Paese che occupa il quarto posto nelle esportazioni mondiali.

In Fiera saranno presenti aziende di produzione, di commercializzazione, di autotrasporto e di logistica ripartite secondo le seguenti macroaree tematiche e le relative sottocategorie: veicoli industriali e commerciali, rimorchi e semirimorchi, cisterne, container, ricambi e accessori e servizi per il trasporto e la logistica.

Traspo Day è una fiera tecnica e settoriale che si rivolge prevalentemente a un target di professionisti e realtà aziendali che insistono sull’intero territorio nazionale con un’attenzione particolare alle realtà del mezzogiorno d’Italia.

“L’autotrasporto in linea di massima non ha mai un confine – Afferma Antimo Caturano, Presidente del Polo Fieristico A1Expò – perché è un settore indispensabile che collega Nord, Sud e Isole. Ciò detto, la Campania è sicuramente una delle realtà più importanti, lo dicono i numeri, pertanto, merita un’attenzione particolare e Traspo Day fornisce agli operatori un’occasione fondamentale per essere partecipi del progresso e dell’innovazione del trasporto e della logistica che viaggia su una corsia sempre più green ed ecosostenibile.”

Traspo Day, inoltre, è un raffinato e prestigioso tavolo di lavoro che fornisce tanti momenti di confronto tra gli stakeholder presenti e l’intera Supply Chain che integra l’approvvigionamento delle merci e la gestione dell’intera catena logistica.

www.a1expo.com



