Un murales per Maradona a Gragnano.

Gragnano omaggia Diego Armando Maradona con un grande murale che vede il ‘pibe de oro’ seduto felice in un campo di grano, subliminale crocevia di talenti tra il fuoriclasse argentino e la pasta di Gragnano, alimento top al mondo.

L’opera è stata realizzata da Letizia Mandragola e costituisce il terzo tassello di una galleria di arte urbana che punta anche al recupero del decoro di alcuni quartieri.

La ‘street artist’ italo-spagnola aveva già firmato il murale dedicato a Sophia Loren, sulla facciata di un palazzo di via Quarantola a Gragnano. Prima ancora, grazie a una raccolta di fondi promossa dall’associazione Gragnano Hub, era stato raffigurato un Totò, creato dall’immaginazione cromatica di Jorit Ago e parte del recupero di un parco di palazzine popolari in via nuova San Leone.

La città simbolo della pasta omaggia, dopo la diva emblema della napoletanità e il principe della risata, anche il campione immortale, legando la sua immagine vincente all’oro di Gragnano: la pasta. Un trittico che segna il trionfo della street art mescolandola al recupero urbanistico della città. “Con la realizzazione dell’immagine di Diego all’interno della Piazzetta degli Amici – dice Edgardo Esposito, presidente di Gragnano Hub – si declina e si completa, in modo popolare e coinvolgente, un progetto culturale in una zona dove insistono la maggior parte degli istituti scolastici della città. In questo modo il trittico di immagini diventa scenografia della nuova Gragnano, ma anche punto di aggregazione e di ritrovo per i più giovani, da sempre i più sensibili fruitori dell’arte urbana”. (ANSA).