“Un sabato da Re” al Palazzo Reale di Napoli. Domani due visite guidate ai depositi e apertura serale 2 euro.

Due eventi straordinari al Palazzo Reale di Napoli domani, sabato 15 ottobre, offriranno ai visitatori l’opportunità di scoprire luoghi eccezionalmente aperti e in orari inusuali.

Sono in programma due visite guidate (con obbligo di prenotazione) comprese nel prezzo del biglietto, alle ore 10.00 e 11,30 nei depositi e nel laboratorio di restauro, normalmente chiusi al pubblico.

La visita, condotta da storici dell’arte e restauratori, si snoda attraverso il piano ammezzato, dove nel XIX secolo erano ubicati i locali di servizio alle cucine reali, ancora riconoscibili per la presenza dei piani e dei pavimenti maiolicati, di mensole e dispense.

Tra le opere conservate nei depositi era custodita anche la collezione della Regina Margherita di Savoia che la settimana scorsa è stata trasferita a Trani per una mostra nell’ambito del progetto “100 opere tornano a casa”, curato dalla Direzione Regionale Musei, inaugurata il 12 ottobre. La collezione fu restaurate nel 2004 per un’esposizione a Palazzo Reale e fu proprio in occasione di questo lavoro che fu aperto il laboratorio in cui gli operatori del restauro, da allora, si prendono cura del patrimonio artistico del museo.

Nella stessa giornata, l’Appartamento Storico rimarrà aperto in orario serale, dalle 20.00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22.00) al prezzo simbolico di 2 euro. L’iniziativa “Un sabato da Re” permette di visitare l’Appartamento Storico a un costo ridotto di 2 euro, non prenotabile, ma acquistabile direttamente a Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito.

L’iniziativa, nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, è partita lo scorso 1° ottobre e prevede aperture con cadenza quindicinale. I prossimi appuntamenti sono in programma il 29 ottobre, il 5 e il 19 novembre 2022.

www.palazzorealedinapoli.org

Contatti e prenotazioni:www.coopculture.it – tel. 848800288 / +39 0639967050 (lunedì – domenica ore 10.00 – 15.00)