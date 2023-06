Valenzi e la Tunisia, sabato 17 al Maschio Angioino

Nell’ambito del ciclo “Il sabato della Biblioteca” è in programma Sabato 17 giugno dalle 11 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983 una mostra e un incontro su “Valenzi e la Tunisia”, sul rapporto tra Maurizio Valenzi e la Tunisia, le sue radici, la sua cultura anche attraverso i libri d’arte.

Dopo i saluti della responsabile della Biblioteca Maria Rosaria Bacchini, e una illustrazione dei libri presenti sull’argomento da parte dei giovani impegnati nella catalogazione, dialogheranno con Lucia Valenzi la docente dell’Università Orientale Annamaria Di Tolla e la docente dell’Accademia di Belle Arti Olga Scotto di Vettimo.

Da alcuni mesi la Fondazione ha creato e aperto al pubblico la Biblioteca Maurizio e Litza Valenzi, regolarmente inserita nel circuito nazionale delle biblioteche e in particolare nel Polo SBN di Napoli. Con gli eventi “Il sabato della Biblioteca” si mira all’obiettivo di fare rete con le Università e altre biblioteche, al fine da rendere la Biblioteca stessa uno spazio di cultura e dibattito che inneschi una serie di buone pratiche in grado di avvicinare studenti e pubblico.

Seguiranno altri eventi e dibattiti, digitali e in presenza, capaci di creare interesse e attenzione intorno al patrimonio librario posseduto nelle sezioni di Arte e Politica, libri di grande interesse che ne rappresentano una sua specificità.

Hanno attivamente collaborato giovani tirocinanti dell’Università l’Orientale: Martina Gallo, Anna Innocenti, Alessia Modesto, Angela Montella, Fabio Piccirillo, Antonia Senese, Teresa Silvestro.

Ufficio Comunicazione



comunicazione@ fondazionevalenzi.it

Per ulteriori info scrivere a segreteria@ fondazionevalenzi.it