“Volver”, la Spring/Summer collection 2023 dello stilista partenopeo Alessio Visone.

“Volver” è il nome della collezione Primavera-Estate 2023, firmata dallo stilista Alessio Visone, che ha preso forma e colore nei saloni del Grand Hotel Vesuvio di Napoli.

“Un invito a sognare, a girare pagina e a lasciarsi alle spalle il buio degli anni passati, per aprirsi al ritorno della primavera, dei colori e della luce”, come sottolineato dal virtuoso couturier partenopeo.

Tra fantasie animalier e romantici fiori colorati, le linee si allungano o si incrociano, la vita è segnata da una doppia cintura borchiata dall’animo noir, mentre da maniche e scolli fanno capolino vaporose nuvole di tulle glitterato fairy effect, che si trasformano in stole preziose.

Tra tendenze minimal e ricami iperpreziosi, blazer blu a doppio petto si alternano a microtop in nabuk e georgette, abitini bon ton con perle e pizzi e sahariane military chic, a robe manteau dalle maniche a sbuffo.

La palette dei colori va dal rosa al giallo limone, dalle mille sfumature di bleu all’avorio e al nero. La chemise, superchic, rigorosamente in seta, riproduce i contenuti delle trousse make up: pennelli, rossetti, stick e specchietti. Il desiderio è quello di trasmettere emozioni e stupire con discrezione, giocare con forme e colori per rivelare ed esaltare la propria femminilità in un gioco di rimandi e contrasti, che semplifica per impreziosire e arricchisce per svelare. I bijoux scultura sono supergold: grandi fiori e orecchie scolpite accompagnano ciondoli con perle colorate.

A catturare i momenti salienti della sfilata – cui hanno preso parte, tra gli altri, gli attori Giovanni Esposito, Susy Del Giudice e Cristina Donadio – i fotografi Salvio Parisi e Pippo by Capri.