Wedding Fashion Show domenica 8 a Massa Lubrense a cura de Il Calendario delle Spose

Cavalcando l’onda del successo degli scorsi fashion days dedicati al wedding e alla

moda, Il Calendario delle Spose annuncia l’undicesimo di venti appuntamenti del 2023: Domenica 8 ottobre presso Villa Angelina – Massa Lubrense ore 16 per una speciale wedding night proponendo nuove idee a coppie di futuri sposi.

Come sempre, a comunicarlo è l’ideatore dell’evento nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale, che anche stavolta si dichiara molto soddisfatto e felice di annunciare questa nuova data ‘’sono felicissimo di aver portato il progetto del

calendario delle spose in questa meravigliosa location esclusiva, inoltre la costiera ha sempre un fascino in più’’.

Per le coppie di futuri sposi, la location riserverà un’accoglienza con formula free food

& drink con finger food ed inoltre ci saranno vari partner come in sfilata l’atelier sposa e

sposo BOCCIA POMPEI poi in esposizione troviamo, AC CATERING, Elena Gambardella per il make up, Echo Parrucchieri & Mario Borrelli, Luxury Cars and Yachts, Wedding Express, Adrenalina per addii al nubilato e celibato, Giulio Tortora i fioristi, Ladro di Ombre,

Intrat Agency per la musica, Atellana Tours e tanti altri.

L’evento avrà inizio alle ore 16:00 e finirà alle ore 19 per tutte le coppie di futuri sposi, che potranno così visionare gli espositori di settore, i quali riserveranno loro importanti promozioni per il Grande Giorno.

La comunicazione dell’evento è a cura di Millimetrica.

All’evento sarà anche possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario

2024. Si ricorda che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il

loro viaggio di nozze e non solo.

I 20 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2023 sono

riportati su www.ilcalendariodellespose.com.