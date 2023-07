Winx Magic Party domenica 23 a Edenlandia

Il palco di Edenlandia si accenderà di magia grazie all’arrivo di Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa, Tecna e Sky.

L’appuntamento è il 23 Luglio 2023 a Edenlandia, in Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, 80125 a Napoli, dalle : con il nuovissimo ed entusiasmante spettacolo “Winx Magic Party” prodotto da Wobinda Produzioni, per rivivere, tra magiche coreografie, canzoni ed effetti speciali, le avventure del Winx Club in compagnia delle sei fate e del principe Sky.

Le fatine della saga animata Winx Club, nate dal genio visionario di Iginio Straffi, sono diventate un fenomeno globale evergreen capace di proporre temi sempre attuali e di interpretare i sogni del pubblico, abbracciando valori quali l’inclusività e superando ogni confine culturale.

Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix esplosivo ed essenziale di cui le magiche fate sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta, il 28 gennaio 2004. Da allora le Winx hanno saputo reinventarsi e stare al passo con i tempi, se non perfino anticiparli, a riprova del potenziale del brand, in continua crescita.

Wobinda Produzioni, su licenza esclusiva Rainbow Spa, porta in tour in tutta Italia Bloom e le sue amiche con un live show di forte impatto e successo, capaci di attirare un grande pubblico, coinvolgere e divertire le piccole fan.

Wobinda è l’unica struttura incaricata dell’organizzazione e distribuzione degli eventi dal vivo del Winx Club.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale e s u www.wobindaproduzioni.com