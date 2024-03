Gutteridge è official sponsor della prossima Napoli Tennis Cup ATP Challenger 125

Gutteridge, il brand d’abbigliamento maschile portavoce della tradizione sartoriale partenopea, rinnova la sua vicinanza al campo sportivo in qualità di official sponsor per la prossima Napoli Tennis Cup ATP Challenger 125.

“Per Gutteridge è fondamentale essere presenti negli eventi locali di Napoli. Il nostro è un brand che con i suoi prodotti rispecchia la tradizione e le virtù della città” commenta la Responsabile del brand Gutteridge, nonché socia del Capri Group, Marianna Colella. L’evento, organizzato da Master Group Sport ed ospitato dal Tennis Club Napoli, porterà il tennis internazionale a Napoli dal 24 al 31 marzo. Gutteridge, ed insieme tutto il Capri Group, hanno deciso di supportare nuovamente la città di Napoli, sostenendo gli eventi locali che permettono di trasmetterne il valore.

“Siamo molto orgogliosi di essere sponsor dell’ATP 125 Napoli, che porta la nostra città sotto i riflettori internazionali. Viviamo da sempre come un pregio ed un dovere sostenere Napoli durante le manifestazioni e le opportunità come queste.” spiegano Nunzio ed Anna Colella, a capo del Capri Group.