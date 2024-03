Sii saggio Guida Sicuro, tappa al Tarì di Marcianise giovedì 21

Oltre 6000 studenti formati e 24 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della decima edizione del progetto #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani con l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura.

Ad ospitare la venticinquesima tappa del roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” giovedì 21 marzo dalle ore 10:00 sarà il Centro Orafo il Tarì di Marcianise alla presenza del Presidente Vincenzo Giannotti. I saluti affidati a Giuseppe Casillo, Presidente Il Tarì Design School, Antonio Trombetta, Sindaco del Comune di Marcianise e Carlo Marino, Sindaco di Caserta e Presidente ANCI Campania, precedono gli interventi di Antonella Scarano, Consultant Associazione Meridiani – Referente Progetto Scuole “Sii Saggio, Guida Sicuro” UniNA, Paolo Scudieri, Gruppo Adler-Hp Pelzer, Alfonso Montella, Secretary Associazione Meridiani – Professore di Sicurezza Stradale UniNA – Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro” e del Magg. Lucio Pellegrino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Marcianise.

Modera l’incontro Daniela Rocca, Press Office Manager Associazione Meridiani.

Nel territorio casertano il roadshow #siisaggioguidasicuro ha già fatto tappa nelle città di Santa Maria Capua Vetere, Caiazzo, Cesa, Caserta e Sessa Aurunca. Venerdì approda nella città di Capua presso l’Istituto “Federico II” per poi concludere le tappe casertane presso il Museo Civico di Mondragone.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Gli incontri, infatti, rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso il concorso d’idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”. I ragazzi possono presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al progetto. I giovani sono seguiti nei lavori da formatori e da personale esperto sul tema della sicurezza stradale. Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati.

Il progetto fortemente sostenuto da Carlo Marino nelle vesti di Presidente ANCI Campania, “il problema della sicurezza stradale è una vera e propria emergenza nazionale”, come ha spiegato nel corso degli incontri, dove i partecipanti sono stati coinvolti emotivamente anche dalle testimonianze dirette di chi ha vissuto la tragica perdita di persone care in incidenti stradali, come Leopoldo Iovino, padre di Eugenio deceduto a solo 19 anni a seguito dell’impatto con la sua moto contro un palo di pubblica illuminazione a Gragnano, Gianni De Prisco, che, a causa di un ubriaco alla guida dell’auto, ha subito postumi invalidanti permanenti e la morte del padre Giuseppe al suo fianco e Graziella Viviano, la madre della 26enne Elena Aubry che nel maggio del 2018 perse la vita sulla Ostiense finendo con la moto in una buca,.

Ricordiamo che l’appuntamento di chiusura della decima edizione si terrà l’8 maggio 2024 con la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” al Teatro Mercadante e in Piazza Municipio sarà allestito, con il contributo degli Enti, Fondazioni e Associazione di categoria che collaborano al progetto, il “Villaggio sulla Sicurezza stradale” che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport a cura del CONI Campania che affiancano e sostengono da anni il progetto.