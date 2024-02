Il Pastificio Garofalo scende in campo con un’appassionante iniziativa social dedicata agli amanti del Napoli e di Napoli

Pasta Garofalo scende in campo e presenta il nuovo progetto digital dedicato agli amanti della squadra azzurra campione d’Italia 2022/2023 e alla sua città, Napoli.

Il progetto, on air dal 15 febbraio sulla pagina Instagram di Pasta Garofalo e della Società Sportiva Calcio Napoli, si inserisce nel più ampio piano di comunicazione Garofalove, la campagna che celebra “L’Amore, quello vero”, e rappresenta un’ulteriore occasione per raccontare le diverse forme che l’amore può assumere. Come ad esempio, quello per la propria città e per la propria squadra del cuore. Perché non c’è amore più grande di quello che lega un popolo intero.

Official partner della Società Sportiva Calcio Napoli dal 2010 e da sempre legato al territorio, il Pastificio Garofalo mette al centro dell’attività digital tre amati campioni della maglia azzurra, che sveleranno per la prima volta come è nato il loro amore per Napoli e per il Napoli.

Saranno Giovanni Di Lorenzo, Pierluigi Gollini e Giacomo Raspadori ad aprire le porte del proprio… locker room per raccontare l’intimo legame che li lega alla nostra città, attraverso insospettabili oggetti “sacri” gelosamente custoditi nei loro armadietti.

Il Capitano Di Lorenzo sarà il primo a scendere in campo. “Camminando per i vicoli di Napoli è possibile respirare la storia di questa città, il suo mistero. Ormai sono tanti anni che sono qui ed è anche grazie alla città che il mio amore per il Napoli è cresciuto, giorno dopo giorno. Qui ho vinto una Coppa Italia, un Europeo, uno scudetto e sono diventato capitano della squadra. E qui sono nate le mie figlie, il mio grande amore. Napoli sarà sempre nel mio cuore.”. A dargli il cambio, prima Raspadori e poi Gollini, ognuno con il suo “talismano” e la sua storia d’amore.

Ogni racconto avrà come setting uno dei luoghi più intimi e sacri di una squadra di calcio: il centro sportivo. È da qui che i calciatori coinvolti nell’appassionante progetto digital mostreranno il loro oggetto simbolo per parlare di vero amore, proprio come fa Garofalove.

La campagna Garofalove e il progetto digital sono stati sviluppati dall’agenzia creativa Naïve Agency, nell’ottica di riposizionare il brand in un territorio che da sempre gli appartiene. Dopo il lancio dello spot istituzionale, già on air, la piattaforma Garofalove è stata la base sulla quale costruire nuove opportunità di comunicazione, sempre nel nome dell’amore per la pasta e non solo.

