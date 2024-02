Trasporti, Nappi (Lega): Rapporto Pendolaria torna a certificare disastro Eav

“Per l’ennesimo anno consecutivo il Rapporto Pendolaria di Legambiente torna a certificare il disastro dei trasporti in Campania a causa della drammatica gestione di Eav. La Circum, in particolar modo, si distingue ancora una volta per essere tra le peggiori linee su ferro d’Italia per mancanza di sicurezza, record di corse soppresse e di ritardi, per disorganizzazione che comporta perfino la differenza tra tratte e passeggeri di serie A, di serie B e… C. Mentre Vincenzo De Luca e la governance di Ente autonomo Volturno continuano a bruciare centinaia di milioni per progetti faraonici e dalla dubbia utilità, restano al palo gli investimenti annunciati dal governatore per l’acquisto di nuovi mezzi. Risultato? Il trasporto campano è ormai un treno diretto a folle velocità verso il baratro”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Advertisements